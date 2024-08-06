في إطار الجهود المشتركة لتعزيز نسب التوطين في القطاع الخاص، نظمت غرفة عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لقاءً توعوياً مع مسؤولي وأصحاب الشركات والمصانع في الإمارة للتعريف بمستهدفات التوطين ودورها في دعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

حضر اللقاء محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، وعلي أحمد بوصيم مدير مكتب العمل ـ وزارة الموارد البشرية والتوطين ـ في عجمان.

كما حضر اللقاء في مركز ثرا لريادة الاعمال، جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

وقدمت نورة علي الشحي، أخصائي أول علاقات التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عرض وافٍ حول مبادرات وبرامج "نافس" وخطوات تسجيل الشركات، كما تعرف الحضور على خدمات تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأنواع العقود المعتمدة لتحقيق مستهدفات التوطين.

وأكدت جميلة كاجور، على أهمية اللقاء ودوره التوعي في تثقيف أصحاب ومسؤولي شركات القطاع الخاص حول برنامج "نافس"، مشيدة بأهمية البرنامج في تعزيز خبرات ومهارات الكوادر البشرية المواطنة.

وأكدت أن غرفة عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تسعى إلى توعية الشركات والمصانع بأهمية تبني سياسات التوطين والمساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية.

وتضمن اللقاء جلسة نقاشية لتبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين، والرد على الاستفسارات حول كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بالتوطين، كما أوصى اللقاء بضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والفعاليات التوعوية للمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية التوطين وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.

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