نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة بعنوان "التسويق الرقمي" بالتعاون مع مركز عجمان الإبداعي ـ وزارة الثقافة والشباب، حيث شملت الورشة تعريف التسويق الرقمي وانواعه ودوره في تنمية الاعمال والوصول إلى عملاء جدد، إلى جانب التعريف بأبرز الأساليب والأدوات المستخدمة في حملات التسويق الرقمي الناجحة.

حضر الورشة جميلة كاجور مدير مركز عجمان لدعم الاعمال في غرفة عجمان، كما شارك في الورشة مجموعة من أصحاب وصاحبات الاعمال، وعددا من الشباب المقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة، وذلك في مركز عجمان الإبداعي.

قدم الورشة أحمد فتحي ـ إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية في غرفة عجمان، وتناول بالشرح تعريف التسويق الرقمي والفرق بين التسويق والترويج وكيفية تسعير المنتج وأنواع التسويق وخطوات إطلاق الحملات الترويجية في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، كما استعرض خلال الورشة عدداً من النماذج التسويقية الرائدة والتي ساهمت بشكل كبير في تطور ونمو اعمال المنشآت، وأوضح للمشاركين مدى تأثير التسويق التقليدي والرقمي على زيادة حجم المبيعات.

من جانبها أكدت جميلة كاجور، على أهمية الورشة ودورها في تسليط الضوء على أهمية التسويق الرقمي وتأثيره في نجاح المشاريع والوصول إلى شريحة عملاء أكبر، لاسيما وأن أدوات التسويق تتميز بالتنوع والتطور المستمر عبر الاعتماد على تطبيقات جديدة وبرامج تقنية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأضافت "غرفة عجمان حريصة على تنويع ورش العمل الموجهة لأصحاب وصاحبات الاعمال بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز وتنمية مهارات أصحاب المشاريع في مختلف المجالات ومنها، التسويق والإدارة والابتكار والتطوير والترويج والتجارة الالكترونية وغيرها".

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