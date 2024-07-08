نظمت غرفة عجمان مبادرة صحية توعوية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومستشفى السعودي الألماني وصيدليات مكة، للعاملين في مصنع "سيف تكس"، وذلك ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي الصحي بين العاملين في منشآت القطاع الخاص وتحسين مستويات الرعاية الصحية في بيئة العمل دعماً لتعزيز جودة الحياة.

شملت المبادرة تقديم محاضرة طبية توعوية قدمتها الدكتورة أمل يوسف الحوسني ـ رئيس قسم دعم برامج الصحة العامة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان، حيث قدمت شرحاً حول الوقاية من الأمراض لاسيما المتعلقة بتجنب الإصابة من ضربات الشمس، كما تم توزيع مجموعة من المواد الصحية والمعلومات الارشادية على العاملين.

حضر المبادرة الصحية في مقر مصنع "سيف تكس" جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وموزة بوشهاب رئيس قسم إسعاد ومتابعة الاعضاء في غرفة عجمان.

وأكدت جميلة كاجور، على التزام الغرفة بمواصلة تنظيم المبادرات والفعاليات الصحية بالتعاون مع الجهات الصحية لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة عبر تحسين الوعي الصحي لدى العاملين.

وقالت "تهدف المبادرات الصحية الموجهة لمنشآت القطاع الخاص إلى تثقيف العاملين وتوعيتهم بأهمية الوقاية من الأمراض وتحسين صحتهم العامة من خلال تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للوقاية من الأمراض الشائعة، دعماً لزيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية".

كما تشجع المبادرات على اتباع نمط حياة صحي، وتدعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للعاملين.

#بياناتحكومية



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