ضمن سلسلة الحملات الطبية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وضمان سلامة العاملين في منشآت القطاع الخاص، نظمت غرفة عجمان حملة فحوصات طبية للعاملين في مصنع "أفنان للعطور" بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان، حيث تم تقديم الاستشارات الطبية لأكثر من 100 عامل وموظف من العاملين في المصنع.

شارك في تنفيذ الحملة الطبية، مركز مترو الصحي و شركة "بيدياشور"، وتم تقديم مجموعة من الفحوصات الطبية الأساسية ومنها قياس "ضغط الدم، مستوى السكر، فحص الأسنان وفحص النظر"، كما تضمنت الحملة الطبية ورشة حول برنامج "حياة" التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة وتأثير البرنامج على جودة الحياة ودعم المرضى.

وأكدت جميلة كاجور، مدير إدارة علاقات ودعم الاعضاء في غرفة عجمان، على أهمية هذه الحملات في رفع الوعي الصحي لدى العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن توفير الرعاية الصحية الوقائية يعتبر من أسس ضمان صحة وسلامة القوى العاملة وتعزيز جودة الحياة، كما أكدت على استمرارية جهود غرفة عجمان تنفيذ حملات ضمن برامج المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات صحية فعالة تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز الوقاية من الأمراض.

وأكدت أمل يوسف الحوسني، رئيس قسم دعم برامج الصحة العامة في المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان، أن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الثقافة الصحية والوقائية بين العاملين في مختلف القطاعات، مشيدة بالشراكة القائمة مع غرفة عجمان لتنفيذ سلسلة من الحملات الطبية الوقائية.

-انتهى-

#بياناتحكومية