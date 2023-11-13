عبدالله المويجعي: "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات" خارطة طريق للتنمية الشاملة والمستدامة

أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023 ونتائجها بمثابة خارطة طريق لإطلاق مشاريع ومبادرات تنموية على المستويين المحلي والاتحادي، موضحاً أن غرفة عجمان بشكل خاص تستقي أهداف المرحلة المقبلة وتُحدث استراتيجيها بناءً على نتائج وتوجيهات الاجتماعات السنوية إلى جانب تطوير خدماتها وإطلاق مبادرات استباقية تواكب توجهات الدولة والإمارة الاقتصادية والاستثمارية.

وأفاد أن غرفة عجمان تكثف جهودها في دعم وتنمية الصادرات الخدمية والتي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، بحيث ستعمل الغرفة والدوائر المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارة عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المحلية الاقتصادية في الإمارات لتطوير وتنشيط هذا القطاع الحيوي، والخروج بإحصائيات دقيقة حول صادرات الخدمات للوقوف على فرص تطوير ونمو القطاع واستكشاف أسواق خارجية جديدة.

مشيراً إلى أن عجمان تمتلك ممكنات تنافسية كبيرة لزيادة مساهمتها في نمو الصادرات الخدمية وخاصة في مجالات التعليم والصحة والسياحة العلاجية وغيرها من المجالات.

وحول برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، أكد سعادة عبدالله المويجعي ان الغرفة بدأت بشكل فوري في اتخاذ الاجراءات والخطوات الكفيلة والايجابية لمواكبة تحقيق برنامج تصفير البيروقراطية سواء على مستوى غرفة عجمان أو بالتعاون مع الجهات والدوائر المحلية في إمارة عجمان دعماً لإلغاء أو تقليص الإجراءات غير الضرورية وتحسين الكفاءة وتعزيز المرونة والابتكار وتقليل التكاليف وتحسين تجربة المتعاملين.

ووجه رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان الشكر إلى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على ما قدمه من شرح خلال جلسات الاجتماعات السنوية حول آليات مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031 وفرص مساهمة القطاع الخاص في الشأن، موضحاً أن غرفة عجمان حريصة على توفير الأدوات والمبادرات الداعمة لزيادة مساهمة أعضائها من منشآت القطاع الخاص في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة والوصول إلى 3 تريليون درهم في عام 2031"،

هذا وأكد سعادة عبدالله المويجعي، أن غرفة عجمان تعزز تحضيراتها واستعداداتها بالتعاون مع أعضائها من منشآت القطاع الخاص للمشاركة الإيجابية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28" والمساهمة في دعم جهود الدولة المناخية، مشيراً إلى أن الغرفة على استعداد تام لإيفاد مجموعة من موظفيها للتطوع والمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي.

وكشف أن غرفة عجمان تُسارع في اعتماد ودمج الذكاء الاصطناعي في مبادرات ومشاريع الغرفة الموجهة لمجتمع الاعمال وتوفير خدمات استباقية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين أعضائها من المساهمة الفعالة في تحقيق توجهات ورؤية إمارة عجمان ودولة الإمارات، موضحاً ان الغرفة بدأت بشكل فعلي في استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال آخر ثلاث مشاريع أطلقتهم الغرفة في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا2023، مشروع "المستشار التجاري" ومشروع "باحث السوق الذكي" ومشروع "المستشار القانوني".

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