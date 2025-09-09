بحضور معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعلن سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان عن مبادرة "صَدِّر بخطوة واحدة" خلال فعاليات "اللقاء الثاني لتصفير البيروقراطية" في دبي، بحضور سعادة محمد بن طليعه، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، ومسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية.

تهدف مبادرة "صَدِّر بخطوة واحدة" التي تنفذها غرفة عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة التجارة الخارجية وشراكات متكاملة بين الجهات الاتحادية والمحلية والتكامل مع المنصات الرقمية الموحدة إلى تسهيل إجراءات التصدير وتوفير خدمات استثنائية تُبسط وتقلص عدد الإجراءات وتُسرع زمن إنجازها.

وقال سعادة عبدالله المويجعي، "نؤمن في غرفة عجمان أن تصفير البيروقراطية ضرورة وهدف تسعى غرفة عجمان إلى تحقيقه لضمان توفير خدمات ومبادرات مبتكرة تختصر الوقت والجهد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تحقيقاً لرؤية عجمان 2030 المنسجمة والمتوائمة مع مبادئ "نحن الإمارات 2031".

وخلال الإعلان عن مبادرة "صَدِّر بخطوة واحدة"، استعرضت غرفة عجمان العوائد المتوقعة والمستهدف الوصول إليها عبر المبادرة والتي ستحدث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التصدير وخاصة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 10 شركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتسهيل رحلة المتعامل عبر "اتاحة التقديم على طلب 10 خدمات في منصة موحدة، وتقليص عدد الإجراءات لطلب الخدمات من 38 إجراءً إلى 19 اجراءً، وتقليص المستندات المطلوبة من 27 مستنداً إلى 8 مستندات، وتسريع إنجاز العديد من الخدمات ليتم استكمالها خلال يومي عمل فقط بدلاً من 5 أيام، إتاحة إنجاز بعض الخدمات بشكل آني وفوري بحسب نوع الخدمة".

وأشاد سعادة عبدالله المويجعي، بمستهدفات ونتائج البرنامج الوطني "تصفير البيروقراطية الحكومية"، ودوره في تجسيد استباقية الإمارات في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ نموذج حكومي رائد إقليميا وعالميا، مؤكداً أن حكومة عجمان تحرص على مواكبة مستهدفات دولتنا في تصفير البيروقراطية من خلال تحدي "خدمات الجيل القادم" بهدف تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة.

وأضاف "مبادرة صَدِّر بخطوة واحدة ستساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات "مشروع 300 مليار" ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية صادرات الدولة الصناعية، كما تسهم المبادرة في تعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ودول العالم بشكل أكبر".

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان على أهمية تكاتف الجهود واستكمال مسيرة التطوير والعمل المتواصل لتنمية صادرات الإمارات عبر تسهيل الإجراءات وتطوير خدمات رقمية، دعماً لرفع القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والعالمية، وخاصة أن القطاع الصناعي يمتلك قدرات إنتاجية عالية بمستويات جودة عالمية.

