استقبل سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، سعادة اليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي وبحث تنمية حجم التجارة البينية، ومناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات "التعليم، الصحة، السياحة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الأغذية، وغيرها".

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، خالد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات بالإنابة، وعائشة النعيمي مدير إدارة الاستثمار وترويج الاعمال بالإنابة، وجون فورد نائب رئيس البعثة في سفارة إيرلندا وعدد من مسؤولي السفارة الإيرلندية.

رحب سعادة سالم السويدي بالحضور، وأشاد بقوة ومتانة العلاقات الدبلوماسية والقائمة بين الإمارات وإيرلندا، مؤكداً على أهمية اللقاء الذي يعكس جهود الغرفة في بناء الشراكات وتطوير علاقات التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة عجمان.

وقدم لوفد السفارة الإيرلندية، نبذة حول أبرز القطاعات في إمارة عجمان، مع التركيز على القطاع التعليمي الذي يحظى باهتمام ودعم من القيادة الرشيدة، وتوفير بنية تحتية تعليمية متكاملة تضمن تجسيد رؤية عجمان في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان وتعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش، موضحاً أن القطاع التعليمي يوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة بين عجمان وإيرلندا، كما قدم شرحاً حول معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ووجه الدعوة للمشاركة في نسخة المعرض القادمة 2025.

واطلع وفد السفارة على تطورات القطاع الصحي في الإمارة، والجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وحرص عجمان على جذب الاستثمارات الصحية القائمة على الابتكار الطبي وأحدث التقنيات.

من جانبها أكدت سعادة اليسون ميلتون، على حرص إيرلندا على تعميق فرص الشراكة والتعاون مع الإمارات، وأثنت على تنوع فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي المتاحة مع إمارة عجمان وخاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة، كما أبدى الجانب الإيرلندي رغبته في المشاركة بمعرض عجمان الدولي للتعليم في نسخته القادمة.

وأوصى الحضور بضرورة عقد الملتقيات المشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بحث فرص التعاون والشراكة في مجال الزراعة واستغلال التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع، إلى جانب القطاع العقاري والبناء والتشييد وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والمشروبات، كذلك ضرورة تبادل المعلومات والاحصائيات الداعمة لتطوير مجالات التعاون المشترك.

وتبادل سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وسعادة اليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، الدروع والهدايا التذكارية.

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