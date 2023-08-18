ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان لتعزيز علاقاتها مع أعضائها وبحث فرص تطوير القطاع الصناعي في الإمارة وتوحيد الجهود لدعم تنافسية وجاذبية الاستثمارات الصناعية في عجمان، قام سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان بزيارة مصنع العميق للمأكولات البحرية.

ضم وفد الغرفة عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، واستقبل الوفد حمزة كويا المدير العام وفياض بانجات المدير التنفيذي ومحمد عبدالله العمودي مسؤول العلاقات العامة بالمصنع.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مشترك لاستعراض خدمات ومبادرات غرفة عجمان ومركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومناقشة مجموعة من المقترحات وحلول التحديات بهدف تنمية أعمال قطاع الصناعات الغذائية المحلية، كما قدم وفد الغرفة نبذة حول منصة فرص ودورها في تمكين أصحاب الاعمال من إمكانية دراسة وتحليل الأسواق الخارجية واكتشاف الأسواق الأنسب لمنتجاتهم بما يدعم سهولة اتخاذ القرار واستهداف أسواق دولية جديدة.

هذا وأثنى الحضور من مسؤولي المصنع على جهود غرفة عجمان في تنظيم الاجتماعات الدورية بين أصحاب المصانع والشركات ذات الاختصاص مع مسؤولي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بهدف تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير استراتيجيات مشتركة لدعم الأعمال وتحسين بيئة الأعمال وتحسين السياق التنظيمي الخاص بمنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يضمن تحقيق أهداف غرفة عجمان الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي يضمن تطوير سياسات واستراتيجيات مستقبلية مرنة تعزز من مساهمة القطاعات المختلفة في زيادة الناتج المحلي.

وقام وفد الغرفة بجولة شاملة داخل المصنع للاطلاع على عمليات الإنتاج وتقنيات التصنيع المتقدمة التي تُستخدم في تحضير المأكولات البحرية الطازجة والمجمدة، كما تم الاطلاع على خطة المصنع التسويقية وفرص المشاركة في المعارض العالمية لاسيما وأن منتجات المصنع تُصدر للعديد من دول العالم.

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