دعماً لدمج الابتكار واستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص

دعماً لتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة لدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج لإمارة عجمان كوجهة استثمارية مشجعة، استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من شركة هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا ـ HKSTP ، لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

استقبل الوفد في مقر غرفة عجمان، علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات ومروان حارب العرياني المدير التنفيذي لمركز عجمان لريادة الأعمال وفاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في الغرفة، وضم وفد شركة هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا، باري كوونغ مدير الاستدامة وجين لو مستشارة التطوير الاستراتيجي، وكارين تشان مديرة الشراكات.

في مستهل اللقاء رحب علي الكيتوب بالوفد، وأكد على أهمية اللقاء ودوره في فتح آفاق للتعاون بين غرفة عجمان و شركة هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا، موضحاً أن نمو قطاعي الاقتصاد والاستثمار يرتبطان بشكل مباشر مع مدى مواكبة وسائل التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تجارب بيوت الخبرة العالمية في مجال دعم الشركات الناشئة.

وأفاد ان غرفة عجمان حريصة على توسيع دائرة شراكاتها المحلية والعالمية مع بيوت الخبرة في مجالات استخدام التقنيات الحديثة والحلول الذكية بهدف تطوير الخدمات وإطلاق مبادرات لها تأثير إيجابي على نمو واستدامة أنشطة اصحاب الاعمال من أعضاء الغرفة وزيادة حجم الناتج الإجمالي للإمارة ونمو حجم الصادرات.

من جانبه أكد مروان حارب، أن غرفة عجمان تسعى خلال المرحلة القادمة الى زيادة توعية أعضائها من الشركات والمصانع بأدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامات التكنولوجيا وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وبيوت الخبرة المتخصصة، بحيث تستهدف الغرفة تحقيق فوائد اقتصادية من خلال تسهيل حلول التشغيل وزيادة العوائد مع خفض التكاليف، إلى جانب دعم الجانب الاجتماعي عبر توفير الأدوات والوسائل الداعمة للموهوبين والمبتكرين واستحداث أفكار مشاريع ومنتجات جديدة.

وأوصى اللقاء بضرورة توطيد العلاقات والتعاون المشترك بين غرفة عجمان وشركة هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية وبحث فرص توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتعاون وتنفيذ فعاليات ومبادرات مشتركة تخدم أهداف الطرفين.

من جانبه قدم الوفد، نبذة حول الشركة وما تقدمه من خدمات في مجال الابتكار والتكنولوجيا، بحيث تهتم الشركة بعدد من القطاعات ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطب الحيوي، والبيانات والمدن الذكية.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، وأكد الطرفين على أهمية تطوير الشراكة الثنائية للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات.

#بياناتحكومية

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