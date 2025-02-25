التقى سعادة عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وفد سلطنة عمان لبحث فرص التعاون والشراكة في العديد من المجالات ومنها "التعليم، الصحة، السياحة، الصناعة، التجارة، ريادة الاعمال، تمكين صاحبات الاعمال وغيرها" وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلٍ من عجمان ومحافظة شمال الباطنة ومحافظة البريمي.

حضر اللقاء سعادة الدكتورة آمنه خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، وسعادة مروان حسين الشعالي وسعادة محمود عثمان أبو الشوارب أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة على هامش فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب.

ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان ـ فرع محافظة البريمي، زاهر بن محمد زاهر الكعبي - رئيس مجلس إدارة فرع غرفة عُمان بمحافظة البريمي.

وترأس وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان ـ فرع محافظة شمال الباطنة، المهندس سعيد علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة عُمان بمحافظة شمال الباطنة.

وأشاد سعادة عبدالله المويجعي، بعمق العلاقات الأخوية على المستويين الحكومي والشعبي والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأكد على أهمية اللقاء لبحث فرص التعاون المشترك في كافة المجالات بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم تنمية التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، ويساهم في الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات وتعزيز التعاون في القطاع الاقتصادي والصناعي دعماً لتحقيق المصالح المشتركة والدفع قدماً بعجلة النمو والازدهار.

وأشار إلى أهمية انعقاد اللقاء على هامش المعرض وبحث فرص الاستثمارات التعليمية باعتبارها المؤثر الأكبر على كافة القطاعات ودورها في تحسين جودة الحياة والقطاع الاقتصادي بشكل عام.

من جانبه أشاد زاهر بن محمد زاهر الكعبي ، بتنوع المشاركات الخليجية والدولية في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، مؤكداً أن المعرض فرصة ونقطة انطلاقة لتعزيز التعاون المشترك بين عجمان والبريمي في القطاع التعليمي، كما أشار إلى حرص غرفة البريمي على تعزيز علاقات التعاون مع غرفة عجمان في قطاعات "الصناعة، السياحة، الأمن الغذائي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ريادة الاعمال" وغيرها من القطاعات.

وأكد المهندس سعيد علي العبري، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الفرص المتاحة في كافة المجالات، وقدم نبذة حول ممكنات وفرص الاستثمار المتاحة في محافظة شمال الباطنة كما أكد أن قطاع الصناعات التحويلية يمتلك فرصاً نوعية لتعزيز التعاون بين الجانبين في ظل الإمكانيات التي تمتلكها كل من عجمان وشمال الباطنة.

وأكد الحضور على أهمية تنظيم الملتقيات المشتركة والمتخصصة بحضور المسؤولين وأصحاب الاعمال من البلدين بهدف مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

تعاون بين سيدات أعمال عجمان ولجنة صاحبات الأعمال

وشهد سعادة عبدالله المويجعي، توقيع "إطار تعاون" بين مجلس سيدات أعمال عجمان و لجنة صاحبات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة عُمان ـ فرع محافظة البريمي، حيث وقع من جانب مجلس سيدات اعمال عجمان الدكتورة آمنه خليفة، ومن جانب لجنة صاحبات الاعمال راية بنت راشد العلوي رئيسة لجنة صاحبات الأعمال في محافظة البريمي.

ونص التعاون على الاستفادة من التجارب المتبادلة في ريادة الاعمال وتطوير المشاريع النسائية، وتنظيم مبادرات وبرامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير مهارات ومعارف صاحبات الاعمال والرياديات، وتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة تسهم في توسيع نطاق الاعمال، والتعاون بين الحرفيين ورواد الاعمال في محافظة البريمي والمجلس لدعم المشاريع الحرفية الناشئة.

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