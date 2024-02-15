أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان تطبيقها الذكي "Ajman chamber" كأحدث قنوات التواصل المستدامة والفعالة للتقديم على الخدمات والتعرف على أخبار وفعاليات الغرفة وفرص المشاركة فيها، وذلك في ختام فعاليات أسبوع الابتكار في عجمان ضمن شهر الإمارات للابتكار ـ الإمارات تبتكر 2024، في مرسى عجمان.

حضر الإطلاق إيمان الشامسي ـ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، مدير إدارة الموارد البشرية، وفاطمة عبدالرزاق العوضي ـ مدير إدارة تقنية المعلومات، وفاطمة يعقوب العوضي رئيس فريق شهر الابتكار في غرفة عجمان.

وقالت إيمان الشامسي "نهتم في غرفة عجمان بتسخير التحول الرقمي وإدارة البيانات كهدف استراتيجي يدعم قيم الريادة والابتكار في الغرفة، وإطلاق تطبيق غرفة عجمان يعكس جهود الغرفة في تعزيز التواصل مع أعضائها وعملائها من منشآت القطاع الخاص وتسهيل الوصول إلى خدماتها ومعلوماتها بشكل أكثر فعالية وسلاسة".

من جانبها أوضحت فاطمة عبدالرزاق العوضي مدير إدارة تقنية المعلومات، أن التطبيق يوفر منصة شاملة للتقديم على خدمات غرفة عجمان بأنواعها، كما يوفر قنوات آمنة للدفع الإلكتروني بالإضافة إلى تسهيل عمليات البحث والوصول إلى الخدمات، مشيرة إلى أن التطبيق متوفر على "آبل ستور، وجوجل بلاي".

وأفادت أن التطبيق يقدم مجموعة من الميزات المبتكرة التي تساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بآخر الأخبار والفعاليات التي تنظمها الغرفة وكيفية المشاركة في تلك الفعاليات، كما يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التقديم على الخدمات بسهولة ويسر، ليمثل التطبيق خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين الغرفة وأعضائها من منشآت القطاع الخاص.

وأكدت أن غرفة عجمان خلال المرحلة المقبلة ستوسع نطاق فعالية تطبيقها الذكي بشكل مبتكر من خلال تقديم وتعزيز الخدمات المتاحة عبر التطبيق الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات استباقية تفوق توقعات الأعضاء وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

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-انتهى-