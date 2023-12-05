عبدالله المويجعي: الإمارات سباقة في دعم التحولات العالمية للاعتماد على الطاقة البديلة

شارك سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، في أعمال ملتقى الطاقة النظيفة والذي عقد في مقر "سيمنز للطاقة" في مدينة "إكسبو دبي" بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28"، وذلك بالتعاون بين مجلس رجال الأعمال الإماراتي الألماني والغرفة العربية الألمانية وشركة سيمنز للطاقة.

حضر الملتقى مجموعة من المسؤولين والمعنيين بأنشطة الطاقة البديلة والمستدامة والمتجددة وأصحاب الاعمال، بهدف مناقشة واقع ومستقبل استخدامات الطاقة البديلة وفرص الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، دعماً للمساهمة في تحقيق الوصول للحياد الكربوني الصفري على مستوى العالم وتفادي الكثير من التداعيات المناخية ومنها "الحرائق وارتفاع معدلات درجات الحرارة وما لذلك من تأثيرات سلبية على صحة الإنسان وجودة الهواء وكذلك على المصادر الأولية للإنتاج والغذاء".

وأكد الملتقى على ضرورة تيسير تمويل المشاريع التي تحد من استخدام الوقود الاحفوري والتحول لاستخدام الطاقة البديلة، وتكثيف الجهود العالمية في هذا الشأن نظراً لأن التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة عالميا والتحول إلى صفر انبعاثات كربون قد يكلف حوالي 150 تريليون دولار بحسب التقديرات العالمية.

وأشاد المشاركون في أعمال الملتقى بما قامت به دولة الإمارات من دعم صناديق مخصصة لتوسيع دائرة الطاقة البديلة وتحقيق التنمية المستدامة والحد من انبعاثات الكربون الأمر الذي يعود بالنفع على صحة الانسان واستدامة الموارد والحد من تداعيات المناخ السلبية.

وأكد سعادة عبدالله المويجعي أن الإمارات سباقة في دعم الجهود العالمية للاعتماد على الطاقة البديلة والمساهمة الفعالة في تحقيق إنجازات عالمية فيما يخص الشأن المناخي وتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرات للمساهمة في دعم المناخ والحفاظ على الموارد واستدامتها.

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