شاركت غرفة عجمان بوفد من مصانع إمارة عجمان في معرض سيال باريس 2024 بهدف تنمية صادرات الإمارة والوصول لأسواق جديدة وتنمية صناعات الأغذية والمشروبات في عجمان والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، إلى بناء شراكات دولية جديدة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات المباشرة.

ترأس وفد الغرفة محمد المهيري، وضم المعرض أكثر من 7500 عارض يشاركون في 10 قطاعات رئيسية من 130 دولة.

وأكد محمد المهيري أن مشاركة غرفة عجمان مع وفد من مصانع الإمارة تعكس حرص الغرفة على دعم القطاع الصناعي وتنمية صادرات المنتجات المحلية والوصول لأسواق دولية جديدة، لاسيما وأن قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارة تتمتع بمستويات تنافسية وجودة عالمية، موضحاً أن المشاركة في المعرض العالمي تأتي ضمن أجندة الغرفة السنوية لتعزيز المشاركات الخارجية وفتح آفاق جديدة للصناعات المحلية وزيادة فرص التصدير بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز حضور المنتجات المحلية على الساحة الدولية.

وأفاد أن المعرض يوفر منصة عالمية تشمل مجموعة متخصصة من المؤتمرات والجلسات والحلقات النقاشية بحضور خبراء صناعة الأغذية وكبرى المستثمرين العالميين، لمناقشة تطورات قطاع صناعة الأغذية والتوجهات العالمية المبتكرة وتأثير التكنولوجيا والرقمنة على زيادة معدلات الإنتاج.

وأكد محمد المهيري، أن وفد غرفة عجمان حرص على عقد مجموعة واسعة من اللقاءات الثنائية خلال فعاليات المعرض بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في كافة القطاعات وبحث سبل التعاون والشراكة.

هذا وأشاد ممثلو المصانع المشاركة تحت مظلة غرفة عجمان في معرض "سيال باريس 2024" بالجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة عجمان لدعم الصناعات المحلية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، وأكدوا أن المشاركة في هذا الحدث العالمي يعزز من سمعة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والصناعة، كما تتيح فرصاً متميزة لعقد شراكات تجارية جديدة وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق دولية بما يدعم زيادة الإنتاجية وتنمية اقتصاد الإمارة.

- انتهى -

#بياناتحكومية