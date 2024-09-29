شارك وفد من غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني والذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية ـ باكو، بتنظيم الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع هيئة ترويج الاستثمارات والصادرات ووزارة الاقتصاد الأذربيجانية.

شارك في فعاليات المنتدى الدكتورة آمنه خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومنى صقر المطروشي عضو مجلس سيدات أعمال عجمان.

ويهدف المنتدى إلى تطوير العلاقات التجارية الخليجية مع جمهورية أذربيجان ورصد الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والزراعي، إلى جانب بحث فرص نمو حجم التجارة البينية.

جلسات المنتدى

شملت فعاليات المنتدى مجموعة من الجلسات المتخصصة بحيث تناولت الجلسة الأولى "الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة" والجلسة الثانية جاءت بعنوان "التحديات والفرص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان"، والجلسة الثالثة بعنوان "الشراكات الاستراتيجية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية"، كما شهد المنتدى مجموعة من اللقاءات الثنائية بين الوفود المشاركة.

هذا وقام وفد غرفة عجمان بمجموعة من الزيارات الميدانية ومنها زيارة منطقة ألات الاقتصادية الحرة في باكو، ومنطقة بيرالي الصناعية للتعرف على أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية الداعمة لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري.

زيارة سفارة الدولة في أذربيجان

كما قام وفد غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان بزيارة سعادة محمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان، وسعادة خالد الطنيجي نائب السفير، وأثنت الدكتورة آمنه خليفة على جهود ودعم سفارة الدولة في أذربيجان وتهيئة المناخ الداعم لتعزيز مشاركة غرفة عجمان في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني والوصول للأهداف المنشودة من المشاركة، وخلال اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية.

كما إلتقى الوفد مع سعادة أروخان محمدوف رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، وبحث الجانبان سبل التعاون بين غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان مع الهيئة، وأوصى الحضور بضرورة تنظيم زيارة إلى عجمان وعقد ملتقى مشترك بحضور أصحاب الاعمال والمعنين من الجانبين في مجال الأمن الغذائي.

الترويج للفرص الاستثمارية في عجمان

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة، على أهمية مشاركة وفد غرفة عجمان في فعاليات المنتدى بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأذربيجان بشكل عام وعجمان وأذربيجان على وجه الخصوص، مع التركيز خلال اللقاءات الثنائية التي عقدتها الغرفة على عرض فرص الاستثمار الواعدة في إمارة عجمان بالقطاعات "الصناعية، التجارية، الخدمية، السياحية، التعليمية، الصحية، البنية التحتية، العقارية، التشييد والبناء، وغيرها"، دعماً لتعزيز مساهمة الغرفة في تحقيق رؤية عجمان 2030 وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة.

وأشادت بتنوع جلسات المنتدى وتسليط الضوء على قطاع الطاقة النظيفة باعتباره أحد أهم المجالات المستقبلية للتعاون المشترك، لاسيما في ظل التوجه العالمي نحو تبني حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تكاليف الطاقة لزيادة إنتاجية القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، واعتبرت الدكتورة آمنه خليفة أن المنتدى وفر منصة لاستكشاف فرص واعدة للتعاون المشترك في الطاقة المتجددة بين كل من الإمارات وأذربيجان.

وأوصى وفد غرفة عجمان بضرورة التعاون في مجال الزراعة والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع، خاصة مع توفر بيئة زراعية ملائمة في أذربيجان وخبرات تكنولوجية متقدمة في الإمارات الأمر الذي سيعزز من حجم الاستثمارات في الصناعات الغذائية وتطوير الشراكات بين أصحاب الأعمال.

تعاون بين سيدات أعمال عجمان وسيدات أعمال أذربيجان

وعلى هامش المشاركة في أعمال المنتدى، إلتقت الدكتورة آمنه خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومنى صقر المطروشي عضو مجلس سيدات أعمال عجمان، مع سعادة ساكينا باباييفا رئيسة مجلس سيدات أعمال أذربيجان، لبحث وتعزيز فرص التعاون المشترك في مجال ريادة الاعمال النسائية وتبادل الخبرات وأفضل المبادرات والممارسات الداعمة لتمكين المرأة وصاحبات المشاريع.

من جانبها، أكدت منى صقر المطروشي، أن مجلس سيدات أعمال عجمان حرص على الاستفادة من المشاركة في فعاليات المنتدى عبر تعزيز التعاون مع صاحبات الأعمال المشاركات في المنتدى، وأضافت أن المجلس سعى لبحث فرص الشراكة والتعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال مع التركيز على فرص المشاركة في المعارض المتخصصة لصاحبات الأعمال في كلا البلدين وتنظيم الملتقيات الثنائية بهدف تبادل الخبرات وعرض المنتجات والخدمات المبتكرة بما يسهم في دعم نمو مشاريع سيدات الأعمال وتمكينهن من تطوير أعمالهن ومنتجاتهن.

-انتهى-

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