PHOTO
شاركت غرفة عجمان في فعاليات الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال"، بهدف تعزيز التعاون المشترك وبحث أفضل الممارسات والمبادرات الريادية الداعمة لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.
ومثّل غرفة عجمان، سعادة ماهر طارش العليلي، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس رابطة رابطة الإمارات للفرانشايز.
وخلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للأعمال" شارك سعادة ماهر العليلي، في إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لرابطة الإمارات للفرانشايز، بحضور سعادة نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز.
وأكد سعادة ماهر العليلي، أن قطاع الامتياز التجاري محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتطوير مجال ريادة الأعمال، موضحاً أن الهوية الجديدة للرابطة اعتمدت على رؤية مبتكرة تواكب طموحات القطاع وتطلعاته المستقبلية وتعزيز مكانة الرابطة كمظلة شاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الامتياز التجاري، وتوفير الأدوات والبرامج الداعمة لتطوير وتوسيع أعمال ومشاريع أصحاب الأعمال.
جاء إطلاق الهوية تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس رابطة الإمارات للفرانشايز، لضمان تعزيز دور الرابطة المحوري في تمكين أصحاب الأعمال وفتح آفاقاً للتوسع بالعلامات التجارية وتعزيز فرص استدامتها ونموها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
-انتهى-
#بياناتحكومية