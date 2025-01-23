بحث سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، مع سعادة حمد تريم الشامسي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان، سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود لتنظيم مبادرات وحملات طبية توعوية وتثقيفية لمنشآت القطاع الخاص، والترويج للبرنامج الوطني "حياة" بهدف توعية وتشجيع الأفراد على التسجيل في البرنامج للتبرع بالأعضاء والأنسجة وفقاً للمعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.

حضر اللقاء في مركز ثرا لريادة الأعمال، جميلة كاجور مدير إدارة علاقات ودعم الاعضاء، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالندب في غرفة عجمان، وريما إبراهيم الطاير خبير مساعد مشاريع بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان.

وأكد اللقاء على ضرورة تنظيم ورشة توعوية لموظفي الغرفة للتعريف ببرنامج "حياة"، إلى جانب تنظيم أكثر من 30 حملة توعوية مشتركة لمنشآت القطاع من الشركات والمصانع خلال العام 2025.

وأثنى سعادة سالم السويدي على كفاءة القطاع الطبي في الدولة وإمارة عجمان، مشيداً بالتطور الكبير للقطاع وامتلاكه كوادر طبية مواطنة على أعلى مستوى، ومنشآت رعاية صحية تستخدم أحدث التقنيات العلاجية والتشخيصية، كما أشاد بجهود المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان في تنفيذ سلسلة من الحملات الطبية للعاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع غرفة عجمان.

وأفاد أن غرفة عجمان تستهدف تعميق تعاونها مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان والمنشآت الطبية العاملة في الإمارة بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 ضمن مبدأ "المحورية المجتمعية" المعني بمستقبل أساسه الإنسان، والتركيز بشكل رئيسي على صحة الفرد والمجتمع.

من جانبه أشاد سعادة حمد تريم الشامسي، بتكاملية الأدوار بين المؤسسات الطبية والجهات الحكومية والخاصة لتمتلك الإمارات نظاماً صحياً متكاملا يضم مستشفيات ومراكز طبية عالمية تتبنى أحدث الحلول والتقنيات الطبية الحديثة والمبتكرة.

وأكد أن التعاون القائم بين المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان وغرفة عجمان سيكون له مردود إيجابي على التعريف بالبرنامج الوطني "حياة" وزيادة أعداد المسجلين من المواطنين والمقيمين.

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