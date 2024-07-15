استقبل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وفد الشركة الخليجية الصينية للتجارة والقائمة على إدارة السوق الصيني ـ عجمان، لبحث سبل التعاون والإطلاع على خطط تنمية وتوسعة حجم استثمارات السوق الصيني في الإمارة، ومناقشة فرص جذب شركات صينية رائدة في مجالات "الطاقة المتجددة، الصناعات المتقدمة، الذكاء الاصطناعي" إلى جانب القطاع الصحي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

حضر اللقاء في مقر الغرفة محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء وعبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وترأس وفد الشركة الخليجية الصينية للتجارة، جيمي ـ المدير العام، وضم الوفد ايسن ـ مساعد المدير العام وميكل ـ مساعد المدير العام واريك ـ مدير الشؤون القانونية والعلاقات العامة.

وأشاد سعادة عبدالله المويجعي بعمق العلاقات الاستراتيجية الاماراتية الصينية لاسيما وأن الصين تتصدر كأكبر شريك تجاري للإمارات بنسبة 12% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال العام 2023 ، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات.

وأكد على أهمية السوق الصيني في عجمان باعتباره أحد أبرز الوجهات التجارية والاستثمارية، مشيداً بحجم التطورات التي شهدها السوق الصيني منذ انطلاقه ومدى تنوع المشاريع التجارية التي يضمها تحت مظلته.

من جانبه أشاد مدير عام الشركة الخليجية الصينية للتجارة، بجهود غرفة عجمان في توفير خدمات تدعم استدامة الاعمال وتدفق الاستثمارات المباشرة، وأكد أن نمو تجارة واستثمارات السوق الصيني يأتي نتيجة توافر المقومات والبنية التحتية المتكاملة التي توفرها عجمان كما يعكس هذا النمو حجم العلاقات القوية والمتينة بين الإمارات والصين.

وخلال اللقاء وجه وفد الشركة الخليجية الصينية للتجارة الدعوة إلى غرفة عجمان وأعضائها من أصحاب الاعمال والمستثمرين لزيارة الصين والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وخاصة في مقاطعة هونان الصينية.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة عبدالله المويجعي ومدير عام السوق الصيني الدروع والهدايا التذكارية.

#بياناتحكومية

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