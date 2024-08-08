شارك سعادة عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، ممثلاً عن الغرفة في فعاليات المعرض الدولي للتشييد والاستثمارات العقارية "Real Expo Sarajevo" في سراييفو ـ البوسنة والهرسك، خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، بهدف تعزيز التواصل والتعاون الدولي والترويج للفرص الاستثمارية في قطاعي البناء والتشييد والعقارات وتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة.

وأكد سعادة عبدالله النعيمي، على أهمية المعرض كمنصة دولية تجمع كبرى شركات البناء والتشييد والمطورين العقاريين من البوسنة والهرسك والعديد من الدول المشاركة في مجالات "التطوير العقاري، البناء والتشييد، مواد البناء، تكنولوجيا الاستدامة، المباني الذكية والخضراء، التنقل الذكي، الطاقة المتجددة، الأثاث والديكور".

وأفاد أن غرفة عجمان عززت من نجاح مشاركتها في المعرض عبر عقد مجموعة واسعة من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات العالمية المشاركة تحت مظلة المعرض، لبحث فرص التعاون والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، وخاصة في ظل التنامي المتواصل لقطاعي البناء والعقارات في الإمارة، بحيث وصلت عضوية أنشطة البناء والتشييد إلى 5779 عضوية في 2023، كما زادت عضوية الأنشطة العقارية إلى 680 عضوية خلال العام 2023 وبنسبة نمو تصل إلى أكثر من 11%.

وخلال فعاليات المعرض التقى عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، مع مسؤولي هيئة جذب الاستثمارات في حكومة سراييفو لبحث سبل التعاون المشترك وفرص تنظيم ملتقيات ثنائية تجمع أصحاب الاعمال والجهات الحكومية من عجمان وسراييفو مستقبلاً، كما قدم سعادته شرحاً وافياً حول فرص الاستثمارات النوعية التي تحظى بها إمارة عجمان.

وأشاد بالتطورات السريعة والانجازات المتلاحقة ونمو حجم الاستثمارات المباشرة في قطاعي البناء والعقارات في الإمارة، نتيجة توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الأمر الذي انعكس على نمو مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي للإمارة بنسبة 18.8% وبقيمة تصل إلى 6.3 مليار درهم خلال العام 2022، كما ساهمت الأنشطة العقارية بنسبة 12% وبقيمة تصل إلى أكثر من 4 مليار درهم.

وأوضح سعادة عبدالله سعيد النعيمي، ان غرفة عجمان تسعى إلى تكثيف أجندة مشاركاتها الخارجية تماشياً مع رؤية عجمان 2030 بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في كافة القطاعات وتنمية فرص التجارة الخارجية دعماً للمنتج المحلي واكتشاف أسواق خارجية جديدة.

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