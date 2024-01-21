حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان على ايزو الحوكمة المؤسسية ـ ISO37000، ضمن انجاز يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وانظمتها التشغيلية وتوفير بيئة أعمال مستدامة تضمن الارتقاء بالخدمات وتحسين الكفاءة.

تسلم ايزو الحوكمة المؤسسية في مقر الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وقالت مريم الشحي مدير إدارة الموارد المالية ـ رئيس فريق الحوكمة في غرفة عجمان، "أن تتويج غرفة عجمان بأيزو الحوكمة المؤسسية يتوائم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية، كما يدعم الجهود المبذولة في تحسين الأداء والعمليات الداخلية ويعزز مكانة الغرفة كجهة ريادية لها تأثيرها المباشر على التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية".

موضحة أن شهادة الأيزو جاءت نتيجة جهود استثنائية وتفانٍ في تحسين هياكل الحوكمة الداخلية وتحديث السياسات والإجراءات، لاسيما وأن أيزو 37000 يجسد مدى الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية.

من جانبها أفادت أمل حميد المطروشي نائب رئيس فريق الحوكمة، أن تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة الأنشطة والممارسات يحقق مجموعة من الأهداف ومنها تطبيق مبدأ المسؤولية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات والسياسات والمساهمة في بناء الثقة بين الغرفة ومتعامليها وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى ان تطبيق الحوكمة يعزز مبدأ المساءلة عبر تحديد وتقييم الأداء بشكل دائم وضمان تحقيق اهداف وخطة الغرفة الاستراتيجية إلى جانب تحسين الكفاءة والخدمات.

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