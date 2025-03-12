نظمت غرفة عجمان "ملتقى غرفة عجمان الرمضاني" للاحتفاء بشراكاتها الاستراتيجية الناجحة وتكريم الشركاء من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والجهات الخاصة تقديراً لمساهمتهم في إنجازات ومشاريع الغرفة 2024، وتوفير منصة لتعزيز الشراكات والعلاقات الدولية والترويج للفرص الاستثمارية في عجمان.

حضر الحفل في ساحة متحف عجمان، سعادة عبدالله سعيد النعيمي وسعادة ماهر طارش العليلي وسعادة محمود عثمان أبو الشوارب أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، ومجموعة من السفراء والقناصل ومدراء ومسؤولي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من شركاء الغرفة.

في مستهل الملتقى رحب محمد الجناحي بالحضور، وأكد أن "ملتقى غرفة عجمان الرمضاني"، في نسخته الحالية وبحلته الجديدة يوفر منصة لتعزيز التعاون والعلاقات الدولية بحضور السفراء والقناصل ومدراء العموم والمسؤولين من مختلف الجهات.

وأكد أن غرفة عجمان تضع الشراكة والتعاون والتكامل هدف رئيسي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة عجمان، مشيراً إلى العام 2024 جاء استثنائياً حيث وقعت الغرفة 20 اتفاقية ومذكرة تعاون مع جهات اتحادية ومحلية وخاصة كما حصدت 3 شهادات أيزو، ووصلت أعداد العضوية لأكثر من 40 ألفاً، كما تم إصدار أكثر من 44700 شهادة منشأ.

وقال "ما تشهده إمارة عجمان من ازدهار وتطورات مستمرة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، يحتم علينا جميعاً تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتلاحم المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030".

وأكد محمد الجناحي أن غرفة عجمان تسعى وتحرص بشكل دائم على توسيع دائرة شراكاتها وتعاونها مع كافة الجهات لتحقيق رسالتها الرامية إلى "تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة، وتوفير بيئة تعزز من مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وصولاً لتحقيق أقصى مستويات الازدهار والتنوع الاقتصادي المستدام" وكذلك المساهمة الفاعلة في تعزيز بيئة الأعمال والتنافسية وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، ورفع جودة الحياة.

وتضمنت فعاليات الملتقى "فيديو لعرض إنجازات ومشاريع غرفة عجمان 2024"، وما حققته من شراكات نوعية، وأبرز المعارض والفعاليات التي تم تنفيذها على مدار عام، كما تم استعراض العديد من المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية، وجهود الغرفة في توعية وتثقيف أعضائها من منشآت القطاع الخاص عبر تنظيم 12 دورة وجلسة متخصصة ومنها سلسلة ورش التوطين في القطاع الخاص، هذا إلى جانب تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية، كما تم تسليط الضوء على جهود وانجازات مجلس سيدات أعمال عجمان في تمكين ودعم المرأة، وكذلك عرض إنجازات مجلس شباب غرفة عجمان.

وخلال الملتقى قام سعادة عبدالله سعيد النعيمي، بتكريم شركاء غرفة عجمان الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومنشآت القطاع الخاص.

وشهدت فعاليات الملتقى مجموعة من الجلسات الودية الرمضانية بين السفراء والقناصل مع مسؤولي الغرفة والجهات الحكومية من إمارة عجمان، بهدف تعزيز علاقات التعاون الدولي وتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية والترويج لفرص الاستثمار في عجمان بكافة قطاعات "الصناعة، السياحة، التعليم، الصحة، العقارات، البناء والتشييد، الطاقة، التجارة وغيرها من القطاعات"، وكذلك بحث فرص تنويع الأسواق الخارجية لمنتجات الإمارة وزيادة حجم التجارة البينية بين عجمان ودول العالم.

-انتهى-

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