احتفلت غرفة تجارة وصناعة عجمان بفعالية "يوم العلم" تجسيداً لقيم الوحدة والتلاحم وتجديداً للولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ورفع العلم في ساحة الغرفة سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وموظفي ومتعاملي الغرفة.

وقال سعادة عبدالله المويجعي بهذه المناسبة "يوم العلم مناسبة وطنية نعتز ونفتخر بها، فالعلم رمز هويتنا وعزتنا ونهضتنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، في يوم العلم نستذكر جهود الآباء المؤسسين ورحلة دولتنا وتقدمها في كافة الميادين، في يوم العلم نُجدد التزامنا لدولتنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة ونتعهد بمواصلة العمل بجد واجتهاد في سبيل رفعة وريادة دولتنا الحبيبة".

وصرح سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، "الاحتفال بيوم العلم تجسيد وطني لقيم الوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية والترابط والتلاحم الشعبي، تحت راية العلم الخفاقة يتجدد الولاء والانتماء، تحت راية العلم نفخر بما وصلت إليه الإمارات من مكانة عالمية، تحت راية العلم نشحذ الهمم لاستكمال مسيرة العمل والعطاء لوطننا".

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