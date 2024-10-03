استقبلت غرفة عجمان وفداً من جمهورية فيتنام الاشتراكية لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي المشترك ومناقشة فرص تنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، وتبادل الطرفان أفضل الممارسات والمبادرات في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

استقبل الوفد في مقر الغرفة، سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وعلي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وترأس الوفد الفيتنامي سعادة نجو كوانج ترونغ مدير عام وكالة الصناعة والتجارة الإقليمية بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وعدداً من المسؤولين الحكوميين في جمهورية فيتنام.

وفي مستهل اللقاء رحب سعادة سالم السويدي بالوفد، وأشاد بالعلاقات الإماراتية الفيتنامية وتطورها بشكل خاص في الجانب الاقتصادي، وأثنى على مساعي البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تنمية حجم التجارة البينية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية المتبادلة في العديد من القطاعات الواعدة ومنها "الطاقة المتجددة، الصناعة، الخدمات، الزراعة وغيرها".

وأكد ان إمارة عجمان تطلع إلى تنمية العلاقات مع جمهورية فيتنام واستغلال الممكنات الاقتصادية لدى البلدين وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعقارات والبناء والتشييد.

واطلع الوفد الفيتنامي على المقومات النوعية لاقتصاد إمارة عجمان ومدى حرص الجهات الحكومية على توفير بنية خدمية وتشريعية تعزز من سهولة ممارسة الأعمال في عجمان إلى جانب ما توفره هيئة المناطق الحرة بعجمان من خدمات استثنائية تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتوافر فرص استثمارية نوعية في العديد من القطاعات، مشيراً إلى استعداد غرفة عجمان لتوفير المعلومات والبيانات الداعمة لفتح آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في عجمان وفيتنام وتسهيل فرص الاستثمار أمام المستثمرين من جمهورية فيتنام.

وأوصى اللقاء بضرورة تبادل المعلومات حول المعارض المتخصصة لبحث إمكانية التعاون والشراكة، إلى جانب عقد الملتقيات والمؤتمرات وتعزيز اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين دعماً لتسهيل الشراكات وربط المستثمرين والشركات ورواد الأعمال.

من جانبه قدم سعادة نجو كوانج ترونغ، الشكر على حفاوة الاستقبال، وأشاد بتنوع اقتصاد إمارة عجمان وما توفره الإمارة من فرص استثمارية، وقدم نبذة حول العديد من القطاعات الاقتصادية في فيتنام، مؤكداًعلى توافر العديد من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده فيتنام من تطور في القطاعات الصناعية والزراعية والجهود المبذولة لتبني التكنولوجيا والابتكار.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة سالم السويدي وسعادة نجو كوانج ترونغ، الدروع والهدايا التذكارية.

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