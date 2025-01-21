استقبل سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، سعادة سيكو شريفكي كامارا، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية غينيا لدى الدولة، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين مع التركيز على قطاعات "البنية التحتية والخدمات، الزراعة، التعليم، الصحة، السياحة، البناء والتشييد، والقطاع العقاري".

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وعائشة النعيمي مدير إدارة الاستثمار وترويج الاعمال بالندب وفاطمة يعقوب العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات، وحضر من جانب سفارة جمهورية غينيا كادياتو دياري مستشارة للشؤون الاقتصادية، ومختار سيلا سكرتير ثاني للشؤون التجارية.

في مستهل اللقاء، رحب سعادة سالم السويدي بالحضور، وأشاد بالعلاقات المميزة بين دولة الإمارات وجمهورية غينيا، مؤكداً حرص غرفة عجمان على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية لخدمة المصالح المشتركة للجانبين، وقدم شرحاً حول أبرز الفرص الاستثمارية في عجمان والقطاعات الواعدة مثل "التعليم، الصحة، السياحة، والصناعة، البناء والتشييد والقطاع العقاري"، وأكد على التزام حكومة عجمان بتوفير خدمات نوعية وبنية تحتية متطورة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأوصى اللقاء بضرورة عقد ملتقيات واجتماعات متخصصة بحضور أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدمت غرفة عجمان شرحاً حول أجندة المعارض السنوية في الإمارة ودعوة الجانب الغيني للمشاركة فيها وعلى رأسها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومعرض عجمان للاستثمار العقاري.

من جانبه قدم سعادة سيكو شريفكي كامارا، مجموعة من فرص الاستثمار المباشر في جمهورية غينيا في قطاعات البناء والبنية التحتية والخدمات، حيث قدم نبذة حول أحد المشاريع الضخمة في الدولة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المستثمرين الإماراتيين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكات طويلة الأمد، واهتمام غينيا بالاستفادة من الخبرات الإماراتية الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أبدى حرصه على حضور معرض عجمان للتعليم والتدريب، مشيداً بسمعة وجودة التعليم العالي في إمارة عجمان والفرص المتاحة للطلبة الدوليين، معرباً عن اهتمامه بتسهيل إيفاد الطلبة من جمهورية غينيا للدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في عجمان، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين، وأكد أهمية التعاون في مجال التعليم العالي كأحد الركائز الأساسية لدعم التنمية وتعزيز التعاون المشترك.

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