شارك سعادة محمود عثمان أبو الشوارب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان في فعاليات "أسبوع هونج كونج للتكنولوجيا المالية"، بهدف استكشاف أحدث ابتكارات وتقنيات قطاع التكنولوجيا المالية وحلول التمويل والتأمين ودورهم في دعم الاقتصادات العالمية، ورصد أفضل الممارسات وبحث فرص التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات المالية.

شارك في الحدث العالمي الذي عُقد في هونج كونج أكثر من 800 متحدث من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأكثر من 500 شركة ناشئة و100 من كبار المستثمرين وممثلي الشركات العائلية.

وأكد سعادة محمود أبو الشوارب، على أهمية فعاليات "أسبوع هونج كونج للتكنولوجيا المالية" باعتباره أحد أبرز الأحداث الدولية في مجال التكنولوجيا المالية عالمياً ومنصة لمناقشة واقع ومستقبل القطاع المالي والتمويل والتأمين وتأثيرهم على الاقتصاد العالمي وتنمية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأثنى على تنوع المنتديات المصاحبة للفعاليات والتي شملت "منتدى التكنولوجيا المالية، منتدى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، منتدى البلوكشين والأصول الرقمية، منتدى مستقبل التمويل، منتدى مستقبل الأعمال التجارية العالمية، منتدى إدارة الثروات والاستثمار، منتدى تأثير التكنولوجيا المالية الخضراء، ومنتدى تكنولوجيا التأمين".

وخلال فعاليات "أسبوع هونج كونج للتكنولوجيا المالية" بحث عضو مجلس إدارة غرفة عجمان سبل التعاون المشترك مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين وفرص استقطاب شركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والتأمين للاستثمار في عجمان، وناقش الدور المتزايد للتقنيات المالية في تحقيق الشمول المالي وتحسين الكفاءة في الخدمات المالية.

كما استعرض مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المباشرة في العديد من القطاعات والتي تهم المستثمر الصيني على وجه الخصوص ومنها "القطاع الصناعي لاسيما الصناعات التكنولوجية والصناعات الدقيقة وصناعة البرمجيات والتطبيقات وصناعات الأغذية، والاستثمارات في الطاقة النظيفة، موضحاً أن القطاع الصناعي خلال العام 2023 ساهم بنسبة 18.8% من اجمالي الناتج المحلي لإمارة عجمان، هذا إلى جانب الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وقطاعي التعليم والصحة وقطاع البناء والتشييد والقطاع العقاري".

وأكد أن مشاركة غرفة عجمان تعكس حرصها على الاستفادة من التكنولوجيا المالية وحلول التأمين لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير حلول مبتكرة تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وتسهم في تعزيز مكانة عجمان كمركز للأعمال وجذب الاستثمار.

وأفاد أن غرفة عجمان حريصة على تنويع أجندة مشاركاتها الخارجية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار وبحث فرص تنمية حجم التجارة البينية بين عجمان ودول العالم، مشيداً بجهود إمارة عجمان في توفير المقومات والأدوات الداعمة لسهولة ممارسة الاعمال.

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