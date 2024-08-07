استقبل سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، سعادة تيج بهادور شهيتري ـ سفير نيبال، لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة لدى البلدين.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعائشة النعيمي مدير إدارة الاستثمار وترويج الأعمال بالإنابة في غرفة عجمان، وأنس مهدي مدير مكتب سفير نيبال.

في مستهل اللقاء رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأشاد بالعلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات ونيبال، مؤكداً على أهمية اللقاء في تقوية الروابط الاقتصادية بين عجمان ونيبال وبحث فرص الاستثمار المتاحة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وصرح أن عجمان ونيبال تمتلكان فرصاً واعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، مؤكداً التزام وحرص الإمارة على تقديم الدعم وتسهيل ممارسة الاعمال للمستثمرين من نيبال.

وخلال اللقاء استعرضت غرفة عجمان فرص الاستثمارات النوعية المتاحة في قطاعات "العقارات، التشييد، السياحة، التعليم، الصحة، الضيافة، وغيرها من القطاعات"، كما أكد الحضور على ضرورة الاستفادة من تنمية التبادل التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، لاسيما في ظل ارتفاع معدل نمو التجارة بين عجمان ونيبال إلى 30% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما نمت عضوية الجنسية النيبالية في عجمان 9.5% خلال العام 2023.

من جانبه، أعرب سعادة تيج بهادور شهيتري عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أن نيبال تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات، وأضاف "نسعى إلى تنمية التعاون مع إمارة عجمان وتكوين شراكة استراتيجية مستدامة تدعم زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنمية حجم التبادل التجاري".

وأوصى اللقاء بضرورة تنظيم المعارض المتخصصة وعقد الملتقيات المشتركة لزيادة فرص التعاون بين أصحاب الاعمال وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى عجمان ونيبال.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة عبدالله المويجعي وسعادة تيج بهادور شهيتري، الدروع والهدايا التذكارية.

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