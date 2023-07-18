لتحسين جودة التعليم وزيادة جاذبية عجمان الاستثمارية في مجال التعليم

ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة عجمان لتحسين جودة التعليم والتدريب وزيادة جاذبية وتنافسية إمارة عجمان الاستثمارية في مجال التعليم العالي، عقدت اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب التابعة لغرفة عجمان جلسة عمل مشتركة مع عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إمارة عجمان ودولة الإمارات بهدف بحث التعاون وتعزيز مخرجات المعرض وتحسين الفرص المتاحة للطلبة والمهتمين.

حضر أعمال الجلسة في فندق عجمان سراي، عبدالله عبدالمحسن النعيمي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، ومريم النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة، ومجموعة من مسؤولي وممثلي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

في مستهل اعمال الجلسة رحب عبدالله النعيمي بالحضور، وأوضح أن معرض عجمان الدولي مستمر في دوره الريادي لتطوير القطاع التعليمي محلياً ودولياً وطرح البرامج التعليمية المتنوعة والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل، لاسيما وان سوق العمل يشهد تغييرات متسارعة وخاصة خلال السنوات الحالية بسبب التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي.

وأفاد أن غرفة عجمان تستهدف من تطوير المعرض سنوياً تسليط الضوء على مقومات وجاذبية قطاع التعليم في الإمارة، بحيث تحرص غرفة عجمان على زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.

من جانبها أشادت مريم النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة، بجهود شركاء المعرض من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تعزيز نجاحه وحرصهم على تحديث الأدوات التعليمية والبرامج الاكاديمية المطروحة، إلى جانب دورهم في ورش العمل وتنويع الفعاليات الموجهة للطبة والكوادر التدريسية.

هذا وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الفعاليات والمبادرات المحتملة خلال النسخة الحادية عشر من المعرض 2024، بحيث أوصى الحضور بأهمية إطلاق برامج تدريبية عملية معتمدة تستهدف شريحة كبيرة من الطلبة والخريجين والعاملين في كلاً من القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة التعاون في توفير منصات رقمية لتوجيه الطلبة وأولياء الأمور نحو احتياجات سوق العمل المحلي والخليجي والدولي.

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