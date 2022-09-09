بحضور المطورين العقاريين في الإمارة

استقبل سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفد اقتصادي من روسيا الإتحادية، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تنمية العلاقات بين أصحاب الاعمال من البلدين وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي العقارات والبناء والتشييد.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، وترأس الوفد الروسي نيكولاي فيرخوفسكي رئيس قسم البرنامج الرقمي بكلية موسكو للأعمال ـ سكولكوفو.

كما حضر اللقاء خليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام الراسخون للعقارات وجمال الجناحي مدير مركز الجناحي للعقارات، وسامي أبو ليل مدير مبيعات الزورا، وعدد من مسؤولي شركات الاستثمار والتطوير العقاري الروسية.

ورحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأكد على حرص غرفة عجمان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات الخارجية بهدف تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وجذب المستثمرين عبر الترويج للفرص المتاحة في الإمارة".

وأشاد بأهمية اللقاء ودوره في فتح قنوات للتعاون المشترك في قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد الإمارة، لاسيما في ظل زخم الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع.

وقدم محمد الجناحي، للحضور نبذة حول أبرز القطاعات الرئيسية في إمارة عجمان ومنها "التطوير العقاري، الصناعة، البناء والتشييد، التعليم، الصحة ، السياحة، الخدمات وغيرها من القطاعات"، مشيراً إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للإمارة ودوره في تعزيز تنافسية الامارة على خارطة جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية

والدولية، كما أشاد بجهود الجهات الحكومية في توفير مناخ اقتصادي تنافسي يضمن سهولة ممارسة الاعمال وتقديم خدمات مرنة وسريعة تتسم بالاستباقية والارتقاء برحلة الاعمال، كما استعرض المزايا والتسهيلات التي توفرها منطقة عجمان الحرة للمستثمرين وأصحاب الاعمال.

هذا واستعرض "الراسخون" نبذة عن مشاريع الشركة وما تقدمه من خدمات في مجال التطوير العقاري وابرز المشاريع التي نفذتها الشركة، كما قدمت شركة الزورا للتطوير العقاري الخطة التطويرية وما تم تنفيذه من مشاريع وحدات وابرز الامتيازات المتوفرة في منطقة الزوراء باعتبارها أحد مناطق الجذب العقارية والسياحية في عجمان، واستعرض مركز الجناحي للعقارات نبذة عن المركز وما يقدمه من خدمات نوعية في مجال القطاع العقاري.

هذا وقدم الوفد الزائر عرض حول ما تقدمه الشركات الروسية من خدمات مبتكرة في قطاعي العقارات والبناء والتشييد، ومنها "خدمات الترويج للمنتجات العقارية وأحدث الوسائل التقنية المستخدمة في تصميم وبناء الوحدات والمنازل الذكية ووسائل زيادة جاذبية وتنافسية القطاع العقاري وأدوات ورافعات البناء والتشييد وغيرها من الخدمات والمنتجات".

وخلال اللقاء أكد الحضور على أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة وفتح قنوات تواصل بين أصحاب الاعمال من البلدين، كما أكد سعادة عبدالله المويجعي ان إمارة عجمان حريصة على توفير بيئة اعمال تنافسية تواكب تطلعات المستثمرين وأصحاب الاعمال.

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