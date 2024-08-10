بحث سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع سعادة حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، تعزيز العلاقات الاقتصادية وسبل تنمية التبادل التجاري وتنويع الاستثمارات المباشرة.

ورحب سعادة عبدالله المويجعي بالوفد، مشيداً بعمق العلاقات الإماراتية الإندونيسية ومدى التعاون المشترك وتطور الشراكة في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الاستثمارات المباشرة، وما ستتبعه اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من إنجازات اقتصادية واستثمارية.

وأكد أن غرفة عجمان تسعى إلى دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين عجمان وإندونيسيا، تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة وترجمة رؤية عجمان 2030 الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار والمساهمة في تشكيل بيئة مواتية للأعمال وتعزيز البنية التحتية التجارية.

واطلع الوفد الاندونيسي على مقومات القطاع الصناعي في إمارة عجمان، وفرص الاستثمارات المتاحة في مختلف القطاعات، وما توفره الإمارة من خدمات حكومية ذات معايير وجودة عالية تضمن سهولة ممارسة الاعمال.

من جانبه وجه سعادة حسين باقيس، الشكر على حفاوة الاستقبال، وأكد على أهمية اللقاء ودوره في تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات، ووجه الدعوة إلى غرفة عجمان لزيارة "المعرض التجاري في اندونيسيا 2024" بنسخته الـ 39 والمقرر انعقاده في أكتوبر القادم، مؤكداً أن العلاقات بين إندونيسيا والإمارات تعد نموذجًا للعلاقات الثنائية المتميزة.

وأوصى اللقاء بأهمية تنظيم الملتقيات والمعارض المشتركة وتبادل الزيارات، والتواصل المستمر لتبادل المعلومات دعما لتوطيد العلاقات وتنمية حجم التجارة بين عجمان واندونيسيا، وفي ختام اللقاء تبادل سعادة عبدالله المويجعي مع سعادة حسين باقيس، الدروع والهدايا التذكارية.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، والشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء وعائشة النعيمي مدير إدارة الاستثمار وترويج الأعمال بالإنابة في غرفة عجمان، وضم الوفد ويدي هاريونو مدير المركز الاندونيسي للتطوير التجاري واوكي تيبا نائب مدير المركز الاندونيسي لترويج الاستثمار وعددا من مسؤولي السفارة الاندونيسية.

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