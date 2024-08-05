دولة الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – أكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة ، تطلع قطاع الأعمال إلى تنمية وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية إندونيسيا في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة ، جاء ذلك خلال استقباله سعادة حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة ، يرافقه وفداً من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة ومركز المعارض الاندونيسي ، وبحضور يوسف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، النائب الاول لرئيس الغرفة ، عارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة ، دكتور احمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة .

وأشار النعيمي الى تطلعات الغرفة لزيادة آفاق التجارة بين جمهورية إندونيسيا وإمارة رأس الخيمة من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري ، وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية ، والتعريف بالفرص الاستثمارية والمعارض المنظمة من كلا الطرفين ، في أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ، وإطلاعهم على مناخات الاستثمار المجدية والواعدة ، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الامارة ، مؤكداً على حرص الغرفة على تكثيف التعاون المتبادل ، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ، بما يخدم عقد الشراكات وإقامة المشاريع الحيوية بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص وجذب المستثمرين ، لافتاً إلى أن إندونيسيا تعد من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا ، والتي تسعى إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية عبر الاستفادة من الفرص الجاذبة لبيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة ، فضلاً عن كافة المحفزات التي تتيحها الامارة للتجار والمستثمرين.

وأستعرض النعيمي حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة واندونيسيا ، والذي تضاعف في العام 2023 ثلاث مرات عما كان من قبل ، فقد بلغ في العام 2023 نحو 350 مليون درهم ، في حين بلغ في العام الذي سبقه 2022 نحو 88 مليون درهم ، وكان للصادرات فيها النصيب الاكبر بمعدل 53% من حجم التبادل ، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة إلى اندونيسيا 71 شهادة بقيمة بضائع وصلت إلى 128 مليون درهم في العام 2023 بزيادة نسبتها 16% في عدد الشهادات عن العام السابق لها .

ومن جهته أعرب سعادة حسين باقيس عن سعادته بزيارة مقر غرفة رأس الخيمة ، مثمناً استعداد الغرفة لتنسيق الأعمال ومد جسور التعاون التجاري، ومبدياً اهتمامه بتكثيف الأعمال لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، والتعرف على القطاعات والأنشطة التجارية المهمة والتي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكلا من جمهورية اندونيسيا وإمارة رأس الخيمة ، كما أستعرض الوفد التجاري الدبلوماسي كلٌ في إختصاصه إمكانيات التعاون مع الغرفة في تنظيم المعارض وجذب المستثمرين من كلا الطرفين.

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