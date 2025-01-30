الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – التقى سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس الغرفة التجارية برأس الخيمة ، سعادة ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية استونيا لدى الدولة ، وتناول اللقاء جملة من الموضوعات ذات العلاقة بعمل غرفة التجارة ، وحرصها على التواصل مع كافة الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالدولة ، للتعريف بما تقوم به الغرفة من دعم للمستثمرين ورجال الاعمال والوفود التجارية ، ومناقشة مجالات التعاون فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية استونيا .

وأجاب النعيمي على تساؤلات واستفسارات سعادة السفيرة ، حول آلية دعم التجارة والاستثمار بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية استونيا ، والمميزات والفرص الاستثمارية في رأس الخيمة ، كما تطرق الحديث أيضاً وبشكل مفصل ، الى الاسباب التي تحفز الشركات والمستثمرين للاستثمار في رأس الخيمة من مزايا واعفاءات ضريبية ، بالاشارة الى عوامل عديدة ورئيسية تشجع على الاستثمار في قطاعات مختلفة بالامارة .

ومن جهتها أعربت سعادة سفيرة أستونيا ، عن رغبتها في توقيع إتفاقية تعاون خلال الفترة القليلة المقبلة ، فيما بين غرفة رأس الخيمة وغرفة تجارة أستونيا ، لبحث آليات سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية المختلفة بين الجانبين ، وخلق مسارات جديدة خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير أطر التعاون بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية استونيا ، كما وجهت الدعوة لرئيس الغرفة والاعضاء المنتسبين لها ، للمشاركة بـ " منتدى الاعمال الاستوني " ، والذي تقرر له مايو المقبل .

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