سيساهم في دعم وتحفيز منظومات الأعمال الرقمية وتعزيز تنافسيتها

العلماء: نحرص على توظيف الإمكانيات المتميزة من كوادرنا الوطنية القادرة على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مواجهة التحديات وبناء اقتصاد رقمي معرفي مستدام

العلماء: سيعمل فريق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تنفيذ مبادرات وفعاليات نوعية تعزز من البيئة الرقمية لمجتمع الأعمال

العلماء: استقطاب 300 شركة شركة ناشئة رقمية في غضون عامين هدف يسعى إليه فريق العمل في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي

دبي : أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، تعيين خالد الشامسي مديراً تنفيذياً للغرفة ترسيخاً لدورها الرائد في قيادة مجتمع الأعمال الرقمي في الإمارة وتمكينه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتحويل دبي لتكون وجهة رئيسية لأصحاب المهارات والخبرات في مجال الاقتصاد الرقمي.

وتلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً مهماً في تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد رقمي مرن. وتماشياً مع أهدافها، تركز استراتيجية الغرفة على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتميزة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة، وتعزيز مكانة الإمارة في صدارة المدن الأكثر تطورا على مستوى العالم.

ويأتي تعيين خالد الشامسي في منصب المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي لقيادة جهود الغرفة وتطبيق استراتيجيتها الجديد التي تركز على الدعم والتطوير المستمرين لقدرات الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي وسط سعي الغرفة لجعلها مركزاً عالمياً للتقنيات الاقتصادية المالية المتقدمة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن تعيين خالد الشامسي يأتي في إطار التطبيق العملي لاستراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التي جاءت تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في العمل على دعم جهود الاقتصاد الرقمي باعتباره اقتصاد المستقبل.

وأكد معاليه قائلاً: "سيعمل فريق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى استقطاب حوالي 300 شركة ناشئة رقمية في غضون عامين، وتطوير منظومة عمل متكاملة تعمل على تحسين وتحديث التشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى دعم جهود الدولة للتحول الرقمي في الهيئات والشركات الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية لاستقطاب المزيد من الشركات الرقمية العالمية."

وتعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على قيادة مرحلة جديدة من مسيرة التنمية المستدامة، مستفيدة من الإمكانات الهائلة لإمارة دبي في قيادة مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز دعائم الاقتصاد الرقمي وتوظيف إمكانياته لخدمة المنظومة الاقتصادية الأساسية لإمارة دبي. كما ستسعى الغرفة إلى تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرات الرقمية لمجتمع الأعمال وخلق فرص استثمارية جديدة تمهد لاقتصاد رقمي مزدهر."

وكانت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أعلنت مؤخراً عن استراتيجية المرحلة المقبلة (2022-2024) والتي تركز على تمكين مجتمع الأعمال الرقمي بدبي والمساهمة الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتسريع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي من خلال العمل مع الجهات المعنية لتحديث الأطر التقنية القانونية ذات الصلة بالعالم الرقمي وتبني أجندة رقمية تشجع جهود البحث والابتكار وإنشاء بيئات رقمية متطورة.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية.

تابعوا غرفة دبي على الروابط الالكترونية التالية:

www.facebook.com/dubaichamber www.twitter.com/dubaichamber http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/ www.youtube.com/DubaiChamberTV www.instagram.com/dubaichamber

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: ربى عبدالحليم مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة تجارة دبي هاتف: 2028450-4-971 + بريد الكتروني: ruba.halim@dubaichamber.com