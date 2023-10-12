إطلاق الدليل جاء بالتزامن مع الاستعداد لاستضافة معرض "إكسباند نورث ستار"

دبي: بالتزامن مع استعداداتها لاستضافة معرض "إكسباند نورث ستار"، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً تحت عنوان"ابدأ عملك في مدينةٍ نابضة: دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي".

يتضمن هذا الدليل جميع المعلومات الأساسية التي يحتاجها رواد الأعمال الذين يفكرون بالانضمام إلى منظومة وبيئة الاقتصاد الرقمي في دبي. ويهدف الدليل إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين وتزويدهم بالرؤى والتوجيهات اللازمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها دبي.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 7.9% إلى 19.4% خلال السنوات العشر القادمة، ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني لتصل قيمته إلى 140 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.

ويهدف الدليل الإرشادي لمساعدة رواد الأعمال في القطاعات الرقمية في التغلب على تحديات تأسيس الأعمال بدبي؛ ويعتبر ثمرة توصيات أعضاء الغرفة، والتي أكدت ضرورة وجود مرجعٍ مفيد للمبتكرين الطموحين الذين يريدون المساهمة في قصة نجاح دبي.

ومع استضافة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض "إكسباند نورث ستار" لهذا العام – وهو المعرض الأكبر للشركات الناشئة في العالم – يعد هذا الحدث المنصة المثلى لإصدار الدليل. ويساهم هذا الحدث التاريخي في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لرأس المال الرقمي، حيث يجمع تحت

مظلته أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية مع الشركات المليارية والشركات الناشئة والشركات متسارعة النمو، فضلاً عن استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى الإمارة بشكل غير مسبوق.

وبهذا الخصوص، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "يندرج هذا الدليل الغني بالمعلومات في إطار جهودنا لاستقطاب ومساعدة رواد الأعمال على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرقمي وتأسيس أعمالهم في دبي، ويتماشى إصداره مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

وأضاف القرقاوي قائلاً:"ندرك تماماً أن الطموح وحده لا يكفي لإنشاء شركة ناشئة. وإنما يتطلب ذلك فهماً شاملاً لمنظومة الأعمال التجارية المحلية، والأطر القانونية والتنظيمية، والمشهد الاقتصادي الأشمل للإمارة. ونعتبر إصدار هذا الدليل خطوة متقدمة لمساعدة رواد الأعمال حول العالم على القدوم للإمارة وتأسيس أعمالهم فيها".

يستعرض الدليل عدداً من الحقائق والإحصاءات المثيرة للاهتمام حول الاقتصاد والاستراتيجيات والمواهب والقطاعات التي من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع؛ ومن ثم يتعمق في مجموعة من المعلومات المفيدة مثل عوامل تمكين منظومات الأعمال مثل المسرعات وحاضنات المشاريع، بالإضافة إلى دليل مصور حول كبار المستثمرين في الأعمال الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مراحل النمو.

ثم يستعرض الدليل كيفية فتح حسابٍ مصرفي تجاري مع تقديم ملاحظاتٍ مفيدة حول البنوك المحلية الداعمة للشركات الناشئة. ويسلط الدليل الضوء بعد ذلك على المناطق الحرة في دبي، مقدماً لمحةً موجزة عن هياكل الأعمال المختلفة، وشرحاً لأنواع التأشيرات.

وتقدّم الصفحات المتبقية من الدليل أدلة مختصرة من صفحة واحدة لقطاعات مختلفة من الاقتصاد الرقمي بما في ذلك: التكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والميتافيرس، والويب 3.0، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبرمجيات وتقديم البرمجيات كخدمة، والتكنولوجيا الصحية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا التعليم.

وتشمل كل واحدة من هذه الصفحات دليلاً مفصلاً لتأسيس الأعمال خطوة بخطوة، وقائمةً بالمناطق الحرة، ومسرعات الأعمال، وحاضنات المشاريع، والبيئات الاختبارية، والهيئات التنظيمية للقطاعات المعنية، فضلاً عن قائمة بالفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة.

وتدعم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة عبر توفير بيئة حاضنة تساعد الشركات الرقمية على الازدهار، وحفز الإبداع، والوصول إلى فرص الأعمال الجديدة. وتسعى الغرفة إلى إرساء إطار عمل عالمي يوجه بناء اقتصاد المستقبل وتوفير بنية تحتية رقمية من الطراز العالمي لدعم المنظومة الديناميكية للشركات الناشئة وخلق فرص جديدة للمستثمرين.

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