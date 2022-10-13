يستمر لـ 6 أشهر وتعلن نتائجه في إكسباند نورث ستار 2023

- أهداف التحدي يشمل احتضان الأفكار المبتكرة في التقنيات الرقمية المتقدمة وترسيخ ثقافة الإبداع في تنمية الاقتصاد الرقمي

- الجروان: هذا التحدي هو محفز رئيسي لبروز مشاريع تثري مشهد الاقتصاد الرقمي في الدولة ومكانة دبي كوجهة ومركزٍ للأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزز مسيرته في صناعة مستقبل الأعمال

- الجروان: التحدي ينسجم مع رؤى القيادة الرشيدة وخططها بالاهتمام بمجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة

دبي : أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في ختام مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022 عن إطلاق تحدٍ للأفكار الإبداعية كمبادرة استثنائية لاحتضان الأفكار المبتكرة وتحفيزها في قطاعات اقتصادية رقمية، وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في تنمية الاقتصاد الرقمي.

ويستمر التحدي لمدة ستة أشهر، وسيكون أحدى أبرز فعاليات ونشاطات "إكسباند نورث ستار 0232"، والذي ستنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في مايو من العام المقبل، وتجمع فيها شركات اليونيكورن العالمية والشركات الناشئة الرقمية والشركات الناشئة سريعة النمو وشركات رأس المال المخاطر والجريء من كافة أنحاء العالم.

وسيساهم التحدي بتحفيز الحلول الابتكارية الرقمية للجيل القادم من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كوجهة ومركزٍ للأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث يتوقع ان يحظى التحدي بإقبال كبير من قبل الشركات الناشئة المتخصصة بالحلول الرقمية المتقدمة والمتطورة.

وأشار خالد الجروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى ان هذا التحدي يعتبر أحد المبادرات الجديدة التي تستهدف استقطاب أصحاب الأفكار الإبداعية في قطاعات الاقتصاد الرقمي وخصوصاً التقنيات الرقمية المتقدمة، مؤكداً أن أهداف التحدي تنسجم مع رؤى القيادة الرشيدة وخططها بالاهتمام بمجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

ولفت الجروان إلى ان اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والعلوم المتقدمة يرتكز على الأفكار المبتكرة، مشيراً إلى ان التحدي سيكون محفزاً رئيسياً لبروز مشاريع يمكن ان تثري مشهد الاقتصاد الرقمي في الدولة، وتعزز مسيرته في صناعة مستقبل الأعمال، داعياً أصحاب الأفكار من رواد الأعمال للمشاركة في المسابقة والاستفادة من المزايا العديدة التي سيحصل عليها الفائزون.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية

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