شريك استراتيجي لنورث ستار دبي وإطلاق دراسة حديثة حول المشهد الاقتصادي الرقمي بدبي

- تنظيم فعالية تشارك فيها شركات اليونيكورن العالمية وإطلاق مبادرة خاصة لتحفيز الأفكار المبتكرة والإبداعية

- وفود تمثل شركات ناشئة من إثيوبيا والهند وأذربيجان تشارك بجيتكس بدعم ورعاية من غرف دبي

- الجروان: شراكتنا الاستراتيجية مع "نورث ستار دبي" جزء من التزام الغرفة باستقطاب الشركات الناشئة الرقمية ودعم منظومة الاقتصاد الرقمي وتطويرها بالإمارة

- دراسة جديدة تستعرض الجهود والخطط لتطوير اقتصاد دبي الرقمي

- غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها الرقمية ضمن منصة حكومة دبي المشاركة في جيتكس جلوبال

دبي: بشراكة استراتيجية مع معرض "نورث ستار دبي"، أحد المعارض والفعاليات الرئيسية لجيتكس جلوبال 2022، تستعد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لبرنامج حافل من النشاطات والفعاليات الهامة التي ستنظمها وترعاها خلال جيتكس جلوبال 2022، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

وتعتبر غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الشريك الاستراتيجي "لنورث ستار دبي"، أكبر حدث للشركات الناشئة في العالم، والذي يعكس التطور المستمر للمنظومة العالمية للشركات الناشئة، والدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأعمال.

وقد ساهمت مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في إضفاء زخم متجدد لمعرض "نورث ستار دبي"، حيث ارتفعت السعة الاستيعابية للمعرض في هذه الدورة بنسبة 30% لاستيعاب أكثر من 1000 جهة عارضة من 60 دولة وأكثر من 600 مستثمر في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة.

وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خدماتها وبرامجها ومبادراتها في جناح خاص لها في "نورث ستار دبي" في حين ستكون لها نشاطات وفعاليات أساسية ترسخ جهودها في استقطاب الشركات الرقمية العالمية، ودعم الشركات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال.

وستنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي فعالية هامة تجمع فيها عدداً من الشركات العالمية "اليونيكورن" التي لا تمتلك تواجداً بعد في إمارة دبي وهي فعالية يحضرها أيضاً أكثر من 100 من كبار المستثمرين حول العالم، لتعريف الحاضرين على المشهد الاقتصادي بالإمارة وجذبها لتأسيس أعمالها في دبي، وهي فعالية سيشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وستطلق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مبادرة خاصة خلال معرض جيتكس جلوبال، وذلك لتحفيز الأفكار المبتكرة في قطاعات رقمية متطورة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة ومركزٍ للأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث يتوقع ان تحظى المبادرة الخاصة التي ستطلقها الغرفة بإقبال كبير من قبل الشركات الناشئة المتخصصة بالحلول الرقمية المتقدمة والمتطورة.

وستشارك غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في رعاية عدد من لقاءات الأعمال مع الشركات الناشئة على هامش فترة المعرض بالإضافة إلى المشاركة بجلسات نقاشية متنوعة، في حين ستقوم المكاتب الخارجية التابعة لغرف دبي في الهند وإثيوبيا وأذربيجان برعاية بعثات تجارية من هذه البلدان للمشاركة في جيتكس جلوبال تضم معاً أكثر من 20 شركة، لتعريفها ببيئة الاستثمار في دبي، ومساعدتها في نسج شبكة علاقات للتوسع إلى أسواق الإمارة.

وأشار خالد الجروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى حرص الغرفة على توحيد الجهود لتطوير اقتصاد دبي الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار والتقنيات الحديثة، لافتاً إلى ان مشاركة الغرفة في معرض جيتكس جلوبال وشراكتها الاستراتيجية مع "نورث ستار دبي" جزء من التزام الغرفة باستقطاب الشركات الناشئة الرقمية ودعم منظومة الاقتصاد الرقمي وتطويرها بالإمارة.

تجربة تقنية الواقع الافتراضي للأكاديمية التدريبية في جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي

وستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في جناحها الخاص تقنية وخوذة الواقع الافتراضي المتطورة التي ستطبق في الأكاديمية التدريبية المتخصصة بعالم "ميتافيرس"، التي أطلقتها مؤخراً تغيير طريقة تفكير الشركات الناشئة الرقمية، وتوجيهها لكيفية الاستفادة من عالم "ميتافيرس" في تعزيز وتطوير أعمالها. ويمكن للمشاركين والشركات الناشئة الرقمية زيارة جناح الغرفة للتعرف على البرنامج التدريبي وتجربة تقنية الواقع الافتراضي النوعية، وتسجيل طلب مشاركتها في البرنامج التدريبي المتطور.

منصة رقمية لخدمات غرفة تجارة دبي

وتشارك غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ضمن المنصة الموحدة لحكومة دبي حيث ستعرض في ركنها الخاص خدماتها الإلكترونية التي يتخطى عددها الـ 50 خدمة متنوعة، وعدداً من المشاريع الرقمية المبتكرة التي تعمل على تنفيذها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتسهيل وصول المتعاملين إلى خدماتها.

تقرير المشهد الاقتصادي الرقمي بدبي

وأصدرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع مجلة " إنتربرينر ميدل إيست" تقريراً خاصاً حول المشهد الاقتصادي الرقمي في دبي تحت عنوان " خارطة ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي"، حيث يستعرض التقرير جهود حكومة دبي بالتحول إلى لاعب رئيسي للاقتصاد الرقمي في العالم في مجالات تقنية الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والأصول الرقمية والميتافيرس، وخطط الإمارة لتنمية اقتصادها الرقمي.

ويعتبر التقرير بمثابة دليل توعوي يستعرض أهم مؤشرات النمو في دبي، والمشهد الاقتصادي للإمارة، ومنظومة الاقتصاد الرقمي وتمويل الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو، ومؤشرات التنافسية والاقتصاد المتنوع في دبي. ويشكل التقرير جزءاً من سلسلة من ثلاثة تقارير تتعاون فيها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع مجلة " إنتربرينر ميدل إيست" للتعريف ببيئة الأعمال الرقمية في دبي.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية

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