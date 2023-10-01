المعرض يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

- القرقاوي: شهدنا بعد نسخة العام الماضي من "إكسباند نورث ستار" تأسيس حوالي 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات نتيجة عقود وقعت وتم إبرامها خلال المعرض

- القرقاوي: إكسباند نورث ستار يعزز مكانة دبي لتصبح واحدة من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم

- المعرض يشهد مشاركة 1,800 شركة من أكثر من 100 دولة وأكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي ومشاركة 250 متحدث

دبي: تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، "إكسباند نورث ستار"، أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم، وذلك في دبي هاربر خلال الفترة بين 15-18 أكتوبر 2023.

ويعكس "إكسباند نورث ستار" التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم الشركات الناشئة الطموحة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في الإمارة. ومن خلال استضافتها نسخة هذا العام من المعرض، تساهم الغرفة في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد لرأس المال الرقمي العالمي، والجمع بين مستثمري المشاريع والشركات الناشئة، فضلاً عن توسيع نطاق حضور الشركات الناشئة واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي.

ويدعم هذا الحدث، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم. ويضم معرض "إكسباند نورث ستار" أبرز الشركات الناشئة في العالم

مع المبتكرين ومؤسسي الشركات الكبرى بغية اغتنام فرص النمو في دبي وتحفيز مستقبل الاقتصاد الرقمي.

تطمح أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أرسى أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ويعد الاقتصاد الرقمي أحد الركائز الأساسية لهذه الأجندة، ويرسخ طموح الإمارة بأن تغدو مركزاً عالمياً للتحول الرقمي مع تحقيق متوسط قيمة اقتصادية سنوي بواقع 100 مليار درهم إماراتي. وانسجاماً مع ما سبق، يطمح معرض "إكسباند نورث ستار" أيضاً إلى دعم هدف أجندة 3D3 بتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية عالمية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "استضافة معرض ’إكسباند نورث ستار‘ تدعم جهودنا للمساهمة في تحول دبي لتغدو واحدة من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم. ويساعدنا هذا الحدث الضخم في الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، عبر تحفيز التواصل بين أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى".

وأضاف القرقاوي قائلاً: "شهدنا بعد نسخة العام الماضي من "إكسباند نورث ستار" تأسيس حوالي 501 شركة ناشئة في دولة الإمارات نتيجة عقود وقعت وتم إبرامها خلال المعرض. ومع أننا نتوقع أن يتركز معظم الاهتمام في المعرض على الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المناخ والتنقل والمدن الذكية والتصنيع، إلا أن هناك متسع للجميع ونبحث دوماً عن المبتكرين الحقيقيين".

وأكد نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن معرض "إكسباند نورث ستار" يعتبر المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يساهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.

واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي من معرض "إكسباند نورث ستار"، سيتم استضافة نسخة هذا العام ضمن 11 قاعات عرض في دبي هاربر.

يشارك في المعرض ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، حيث يستقطب المعرض أكثر من 1000 مستثمر، يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي، إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

فعاليات متنوعة لمعرض "إكسباند نورث ستار"

تنطلق فعاليات الحدث المرتقب يوم الأحد، 15 أكتوبر، مع الافتتاح الرسمي والمؤتمر العالمي والمدراء التنفيذيين التكنولوجيا، والذي سيقدم رؤى فريدة في أذهان أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم.

تشمل فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" لهذا العام "اثنين الذكاء الاصطناعي"، والذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي؛ و"إنديا سنترال"، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ و"آسيا فاست 100 وأفريكا فاست 100"، أكبر معارض الحدث والذي سيجمع تحت مظلته 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

وفي هذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و"إكسباند نورث ستار": "يعد الطلب الكبير من جانب مجتمع التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمي على المشاركة في معرض جيتكس شهادة على الدافع الكبير لتعلم وتبادل ومناقشة آخر التطورات في قطاع التكنولوجيا".

كما يتضمن الملتقى الضخم لأبرز شركات الجيل القادم ثلاث فعاليات فرعية هي: "فينتك سيرج"، وقمة "مستقبل البلوك تشين"، و"ماركتنغ مينيا".

يعد معرض "إكسباند نورث ستار" الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح للشركات الناشئة اغتنام المعرض لاستقطاب التمويل بغية توسيع أنشطتها التشغيلية.

وسيشهد معرض "إكسباند نورث ستار" كذلك لأول مرة إطلاق مبادرة نوعية جديدة تحت اسم"رواد الأعمال الإماراتيين" (Inc Emaratipreneur)، والتي تعتبر فعالية ومنصة مثالية مجتمعية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصريًا لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين. وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين والشركات الناشئة الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة. كما تشمل الفعالية "مجلس رواد الأعمال الإماراتيين"، الذي سيضم حلقات نقاش جماعية تسلط الضوء على تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالميًا من الشباب الإماراتي.

واستكمالاً لإرثه التقليدي السنوي، سيستضيف معرض "إكسباند نورث ستار" هذا العام أيضاً "تحدي سوبرنوفا"، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة بجائزة قدرها ,000200 دولار أمريكي والتي تجعل من المعرض حدثاً لا يفوَّت.

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