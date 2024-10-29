- لوتاه: تأتي الاتفاقية في إطار حرصنا على تطوير شراكات عابرة للحدود بين مجتمعات الأعمال في دبي والعالم

- مدير عام غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف : ستوفر الاتفاقية لأعضائنا فرصة نوعية لتطوير أعمالهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، بهدف تعزيز فرص التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي وجنيف للاستثمار في فرص الأعمال الواعدة في قطاعات التقنيات الرقمية والتكنولوجيا النظيفة بالإضافة إلى الصحة والتعليم وتجارة السلع والتمويل.

وبموجب الاتفاقية، سيتم العمل على دعم الشركات التي تتخذ من جنيف مقراً لها للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز رئيسي للتصدير ووجهة واعدة للاستثمار، بالتزامن مع دعم الشركات العاملة في دبي للتوسع في جنيف في قطاعات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات المرتبطة بكافة جوانب ممارسة الأعمال.

وقّع المذكرة كل من سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وفنسنت سوبيليا، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، وذلك بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تأتي الاتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف في إطار حرصنا على تطوير شراكات عابرة للحدود بين مجتمعات الأعمال في دبي والعالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي باعتبارها وجهة رائدة دولياً للاستثمار والتجارة، ومنصة رئيسية للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية في كافة القطاعات وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي".

من جانبه قال فينسنت سوبيليا، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف: "تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد مع مؤسسة رائدة ضمن الشبكة العالمية القوية لغرف التجارة، والتي تشكل محركاً رئيسياً للابتكار في دبي. وستوفر الاتفاقية لأعضائنا فرصة نوعية لتطوير أعمالهم، كما ستدعم شركات دبي الراغبة في التعرف على الفرص المتاحة في جنيف".

وتؤدي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، حيث تساهم بفعالية في إطلاق الإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، وتحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

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