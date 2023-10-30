تستهدف دعم شركات دبي في خطط التوسع بالأسواق العالمية الواعدة

البعثة التجارية تهدف لاستكشاف فرص توسع شركات دبي في رواندا وكينيا

لوتاه: نركز جهودنا على تعريف أعضائنا بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية في مختلف مناطق العالم

مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" تنسجم مع الأولوية الإستراتيجية لغرف دبي في دعم وتحفيز توسع شركات دبي في الأسواق العالمية

البعثة تدعم خطة دبي لزيادة حجم تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026

دبي: أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن استكمال استعداداتها لتنظيم بعثة تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى منطقة شرق افريقيا خلال الفترة 6-9 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، التي تستهدف دعم أعضاء الغرفة في خطط التوسع بالأسواق العالمية.

وعقدت الغرفة اليوم لقاءً تعريفياً ضم أعضاء البعثة التجارية وممثلي الشركات المتوجهة إلى منطقة شرق أفريقيا (رواندا وكينيا)، والتي سيترأسها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

وهدف اللقاء إلى تعريف أعضاء الوفد ببرنامج الزيارة الذي سيشمل عقد اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظرائها في الأسواق الأفريقية. كما اطلع الوفد على ملخص شامل حول تفاصيل البعثة، ومعلومات حول المشهد الاقتصادي للسوق الرواندية والكينية والفرص الاستثمارية فيهما.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لدعم تجارة أعضائها في أسواق جديدة، حيث تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص بالإمارة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026. وتركز غرفة دبي العالمية على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية العام 2024.

وتشمل مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نركز جهودنا على تعريف أعضائنا بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم. ونسعى من خلال تنظيم هذه البعثات إلى تشجيع شركات الإمارة على اعتماد خطط طموحة تدعم استراتيجياتها التوسعية وفرص نموها ونجاحها".

وأضاف لوتاه قائلاً: "تشمل الأهداف الرئيسية للبعثة تنظيم اجتماعات ثنائية بين المستثمرين لبحث الشراكات الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي في قطاعات مستهدفة، وحريصون على تفعيل كل الجهود التي تضمن لشركات الإمارة الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الأسواق الواعدة. برنامج زيارتنا مكثف، فإلى جانب لقاءات الأعمال، سيكون هناك زيارات ميدانية وحوارات ونقاشات ثرية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في هذه الدول".

يرتكز برنامج مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" على نتائج فعالية "فرص الأعمال تحت المجهر"، ويتيح للشركات فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية للتعرف أكثر على كيفية تأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها في البلدان المختارة والأسواق ذات الأولوية.

توفر البعثة التجارية إلى هذه الأسواق فرصة مهمة أمام الشركات العاملة في قطاعات عدة للبحث عن شركاء تجاريين ملائمين وتطوير اتفاقيات تجارية جديدة. وتشكل البعثة التجارية كذلك فرصة ذهبية للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات الدولية وتحفيز نمو الأعمال.

تلتزم غرف دبي بدعم أعضائها للتوسع في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عبر مختلف دول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

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