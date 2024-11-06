لوتاه: يأتي توسيع شبكة مكاتبنا العالمية بهدف ترسيخ صدارة دبي لمراكز المال والأعمال على الساحة الدولية

افتتاح المكتب الجديد في مدينة ألماتي بكازاخستان يرفع عدد مكاتب التمثيل التجاري لغرفة دبي العالمية إلى 32 مكتباً

14 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكازاخستان في 2023 بنمو 82% على أساس سنوي

مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكازاخستان في 2023 بنمو 82% على أساس سنوي 668 شركة كازاخستانية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري

دبي: افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة ألماتي في كازاخستان، حيث سيساهم هذا المكتب في تعزيز الروابط الاقتصادية، ودعم نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي وكازاخستان.

ومع افتتاح المكتب الجديد في مدينة ألماتي، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 32 مكتباً، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة "دبي جلوبال" التي تستهدف إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والموهوبين والمبدعين وأصحاب الثروات، بالإضافة إلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.

ويتكامل افتتاح المكتب الجديد مع تزايد زخم العلاقات الاقتصادية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين 14 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 82% على أساس سنوي، فيما شهدت أول تسعة أشهر من العام الجاري انضمام 187 شركة كازاخستانية إلى عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 668 شركة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الجديد، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يأتي توسيع شبكة مكاتبنا العالمية بهدف ترسيخ صدارة دبي لمراكز المال والأعمال على الساحة الدولية، حيث تلعب المكاتب الخارجية دور محورياً في جذب الشركات والاستثمارات إلى الإمارة، وتحفيز نمو تجارة دبي الخارجية مع الأسواق الواعدة بالتزامن مع تعزيز فرص الشراكات بين مجتمعات الأعمال، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

وسيعمل مكتب غرفة دبي العالمية في مدينة ألماتي على دعم مجتمع الأعمال الكازاخستاني، فضلاً عن بناء علاقات راسخة مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف استقطاب الشركات والمستثمرين من كازاخستان ودول وسط آسيا إلى دبي. كما سيقوم المكتب الجديد بالتعريف بمزايا دبي التنافسية ومشاركة المعلومات الاستثمارية بغية مساعدة الشركات الكازاخستانية التي تسعى لدخول سوق دبي، فضلاً عن الاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع عالمياً.

وبالإضافة إلى ذلك، سيزود مكتب ألماتي الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تخطط للتوسع إلى كازاخستان بالدعم والمشورة، وذلك من خلال تقديم المعلومات حول السوق والتعريف بالأعمال التجارية، فضلاً عن ربط الشركات المحلية في الإمارة مع أصحاب المصلحة الموثوقين والشركاء المحتملين والذين بمقدورهم مساعدتها في دخول سوق كازاخستان وتوسيع عملياتها التشغيلية.

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