يركز على استقطاب الاستثمارات ودعم التجارة الخارجية

يعد المكتب التمثيلي الجديد الـ 22 للغرفة على مستوى العالم، والسابع الذي تقوم الغرفة بافتتاحه في عام 2023.

لوتاه: نعمل لتحقيق أهداف مبادرة "دبي جلوبال"، ورفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية إلى إمارة دبي

المطروشي: تدل أرقام التبادل التجاري بين البلدين والمؤشرات الأخرى على الفرص الواعدة لنمو أكبر في التجارة والاستثمار وسيساهم مكتب غرفة دبي العالمية بشكل فعال لتحقيق هذا الهدف

7.7 مليار دولار أمريكي قيمة تجارة دبي غير النفطية مع فيتنام في 2022 وعدد الشركات الفيتنامية المسجلة بعضوية الغرفة يبلغ 170 شركة

وجود فرص غير مستغلة لتعزيز صادرات وإعادة صادرات دبي إلى فيتنام تشمل منتجات اللحوم والمشروبات والقهوة، والتوابل، والعطور ومستحضرات التجميل

الأعمال الزراعية والتشييد والبناء والسياحة البيئية وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة أبرز قطاعات الاستثمار الواعدة التي حددتها الغرفة في فيتنام

دبي: أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً لها في مدينة هو شي منه الفيتنامية، وذلك في خطوة تعكس التزامها بدعم مصالح مجتمع الأعمال، وتنسجم مع مبادرة "دبي جلوبال" الهادفة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وأقيمت مراسم افتتاح المكتب الجديد للغرفة، الذي يعتبر المكتب الـ 22 للغرفة حول العالم، في مدينة هو شي منه وحضرها كل من سعادة الدكتور بدر عبدالله المطروشي، سفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي وعدد من ممثلي الشركات الخاصة والهيئات الحكومية في فيتنام.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الجديد، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يعكس افتتاح مكتبنا الجديد في مدينة هو شي منه أهمية علاقة دبي الاستثمارية والتجارية مع فيتنام. ونتطلع للاستفادة من هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز الروابط الثنائية بين مجتمعي الأعمال. نتشارك مع فيتنام التزاماً تجاه الابتكار للارتقاء بعلاقاتنا التجارية، حيث نعمل لتحقيق أهداف مبادرة "دبي جلوبال"، بالإضافة إلى رفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية إلى إمارة دبي".

وقال سعادة الدكتور بدر عبدالله المطروشي:"إن افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في فيتنام يعد خطوة من ضمن العديد من الخطوات المهمة التي اتخذتها الإمارات نحو تعزيز الشراكة الإماراتية الفيتنامية مثل تدشين المفاوضات لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واقامة منتدى اقتصادي بين شركات البلدين في مطلع يونيو من هذا العام. تدل أرقام التبادل التجاري بين البلدين والمؤشرات الأخرى على الفرص الواعدة لنمو أكبر في التجارة والاستثمار وسيساهم مكتب غرفة دبي العالمية بشكل فعال لتحقيق هذا الهدف.

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كافة أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وتهدف مبادرة "دبي جلوبال" إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي من خلال إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وتبادل المعلومات الاستثمارية، والتعاون بشكل أكبر مع جميع الأطراف المعنية في الخارج.

وحسب إحصاءات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع فيتنام في العام 2022 حوالي 7.7 مليار دولار أمريكي (28.3 مليار درهم)، مما يعكس عمق الروابط التجارية المشتركة بين الجانبين، حيث يستهدف المكتب الجديد الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية الثنائية. وبلغ عدد الشركات الفيتنامية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية مايو 2023 حوالي 170 شركة منها 22 شركة جديدة انضمت خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، مما يعكس أهمية المكتب ودوره المستقبلي في استقطاب المزيد من الشركات الفيتنامية إلى دبي.

وتضمنت أبرز الصادرات والمنتجات المعاد تصديرها من دبي إلى فيتنام التبغ (92 مليون دولار)، وعلف الحيوانات (38 مليون دولار)، والألمنيوم (33 مليون دولار)، بالإضافة إلى العطور، ومستحضرات التجميل، والآلات، والحديد والفولاذ، والوقود المعدني والبيتومين، والمعدات الطبية.

وتشمل قائمة الواردات الفيتنامية الرئيسية إلى دبي الأجهزة الإلكترونية (5.15 مليار دولار)، والأحذية (564 مليون دولار)، والآلات (375 مليون دولار)، بالإضافة إلى المنسوجات، والمواد الكيميائية غير العضوية، والملابس، والفواكه والمكسرات، والقهوة، والشاي والتوابل، والأثاث والجلود.

وكشفت الغرفة عن وجود إمكانات نمو كبيرة غير مستغلة للاستيراد من فيتنام وتشمل القهوة والفواكه والأثاث والمكسرات، في حين تبرز فرص نمو كبيرة غير مستغلة للتصدير وإعادة التصدير إلى فيتنام وتشمل منتجات اللحوم والمشروبات والقهوة، والتوابل، والعطور ومستحضرات التجميل.

وتشمل قطاعات الاستثمار الواعدة التي حددتها الغرفة في فيتنام كل من الأعمال الزراعية، والتشييد والبناء، والسياحة البيئية، وتصنيع الأغذية، بالإضافة إلى التصنيع والطاقة المتجددة.

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