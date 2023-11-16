يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان

لوتاه: يشكل افتتاح مكتبٍ تمثيلي لنا في اليابان خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية التوسع لغرفة دبي العالمية، ويوفر منصة مهمة لبناء شراكات عابرة للحدود مع أحد أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم

مكتب طوكيو هو المكتب الخارجي السابع والعشرين للغرفة ضمن سلسلة مكاتبها التمثيلية حول العالم

بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع اليابان 38.8 مليار درهم (510. مليار دولار أمريكي) خلال العام 2022، مما يجعل اليابان سابع أكبر شريك تجاري لدبي حول العالم

بلغ عدد الشركات اليابانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 74 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بزيادة نسبتها 222% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022

افتتاح المكتب الجديد يندرج في إطار مبادرة "دبي جلوبال" الهادفة إلى استقطاب شركات واستثمارات ومواهب جديدة إلى الإمارة، مع دعم التوسع العالمي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في الأسواق ذات الأولوية

دبي: أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تعزيز حضورها في آسيا بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سيساهم هذا المكتب في تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع اليابان، وتسهيل نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان.

وتم افتتاح المكتب رسمياً مساء أمس خلال حفل خاص في طوكيو بمشاركة سعادة إيشي تاكو، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني لليابان؛ وسعادة شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي؛ إلى جانب مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال الياباني.

يعد مكتب طوكيو المكتب التمثيلي السابع والعشرين للغرفة على مستوى العالم، وتم إطلاقه في إطار مبادرة "دبي جلوبال" الرامية إلى استقطاب شركات واستثمارات ومواهب جديدة إلى الإمارة، وتمكين

شركات دبي من توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية. وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، إلى إنشاء شبكة قوية تضم 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الجديد، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يشكّل افتتاح مكتبٍ تمثيلي لنا في اليابان خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية التوسع لغرفة دبي العالمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. ويأتي ذلك استكمالاً لما حققناه من خلال مكاتبنا التمثيلية الخارجية على امتداد القارات الخمس، حيث يوفر المكتب الجديد منصة مهمة لبناء شراكات عابرة للحدود مع أحد أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم".

وسيعمل مكتب طوكيو على تعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية بين دبي واليابان، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية. كما سيعمل مكتب غرفة دبي العالمية على توفير الدعم الميداني اللازم للشركات اليابانية المهتمة بممارسة الأعمال في دبي، وبناء علاقات راسخة مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.

وسيحرص المكتب كذلك على التعريف بالمزايا التنافسية للإمارة ومشاركة المعلومات الاستثمارية بغية مساعدة الشركات اليابانية التي تطمح بدخول سوق دبي والتوسع منها دولياً، بالإضافة إلى توفير فرص التواصل بين أصحاب المصلحة الموثوقين مع تقديم الشركاء المحتملين للشركات العاملة في كلا البلدين.

وبلغ عدد الشركات اليابانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 74 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بزيادة نسبتها 222% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، مما يعكس تنامي العلاقات بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان. وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع اليابان 38.8 مليار درهم (510. مليار دولار) خلال العام 2022، مما يجعل من اليابان سابع أكبر شريك تجاري لدبي حول العالم.

وساهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومرافقها اللوجستية العالمية في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل للشركات اليابانية التي تطمح إلى التوسع عالمياً. إذ تقدم الإمارة وصولاً سلساً إلى أكثر من 2.2 مليار مستهلك، وتعد بمثابة بوابة للشركات في اليابان ومنطقة شرق آسيا التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها وترسيخ حضورها دولياً.

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