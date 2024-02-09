لوتاه: يواصل القطاع الخاص الوطني تعزيز نجاحاته بوصفه نموذجاً يحتذى في الابتكار والريادة

رواد أعمال إماراتيين في قطاعات متنوعة شاركوا في اللقاء

تسليط الضوء على دور شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة للغرفة في تعزيز الفرص والشراكات ومساعدة الشركات الإماراتية في التعرف على متطلبات مزاولة الأعمال في الأسواق المستهدفة

التعريف بمبادرات "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" و "فرص الأعمال تحت المجهر"

دبي _ نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لقاءً موسعاً مع رواد أعمال إماراتيين في قطاعات متنوعة، وذلك بهدف دعم هؤلاء الرواد في جهودهم للتوسع في الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على البرامج والخدمات النوعية التي تقدمها الغرفة للارتقاء بتنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تعرف المشاركون في الاجتماع على سبل الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي للشركات ورواد الأعمال الإماراتيين، وذلك بما يتوافق مع أهداف مبادرة “دبي جلوبال” لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.

وبهذه المناسبة قال لوتاه: "يواصل القطاع الخاص الوطني تعزيز نجاحاته بوصفه نموذجاً يحتذى في الابتكار والريادة في عالم الأعمال، حيث تسجل الشركات الإماراتية إنجازات بارزة في مختلف القطاعات، وترتقي بتنافسيتها وكفاءتها التشغيلية بشكل ممنهج بما يواكب نمو وتقدم الاقتصاد الوطني".

وأضاف سعادته قائلاً: "تلتزم غرفة دبي العالمية بتقديم كل الدعم اللازم لتحفيز توسع وازدهار مجتمع الأعمال المحلي، ومساعدة الشركات العاملة ورواد الأعمال الإماراتيين في دبي على الاستفادة من فرص النمو والتوسع في الأسواق الدولية الواعدة".

واستعرض اللقاء دور شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة للغرفة في تعزيز الفرص والشراكات لمجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية، حيث توفر المكاتب الخارجية خدمات متنوعة تشمل التعريف ببيئة الأعمال، وتنظيم لقاءات أعمال بينية، ومساعدة الشركات الإماراتية ورواد الأعمال في التعرف على إجراءات ومتطلبات مزاولة الأعمال في الأسواق المستهدفة.

كما سلط الاجتماع الضوء على مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، والتي تشمل تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعرّف المشاركون على مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" التي تتيح لمجتمع الأعمال في دبي فرصة التواصل المباشر مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المختارة، حيث يطلع المشاركون في الفعالية على معلومات وافية حول الدول والمناطق التي يرغبون بالاستثمار فيها، مع استعراض آليات ومتطلبات ممارسة الأعمال مع الأسواق المستهدفة، والتعريف بواقع وآفاق كل منها، مع تلقّي التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير البيانات السوقية والقطاعية وصولاً إلى تأسيس الشركات وإبرام الشراكات الاقتصادية والصفقات التجارية.

وتتكامل جهود غرفة دبي العالمية في تنظيم مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" ومبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة في دعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في دبي، إلى جانب الإسهام في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات، وذلك لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

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