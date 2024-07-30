بن سليّم: نلتزم بتقديم كل الدعم للشركات التشيلية للاستفادة من المقومات التنافسية الاستثنائية التي تتميز بها دبي كمركز تجاري دولي، وكمحور لوجستي حيوي على خارطة سلاسل التوريد في العالم

نلتزم بتقديم كل الدعم للشركات التشيلية للاستفادة من المقومات التنافسية الاستثنائية التي تتميز بها دبي كمركز تجاري دولي، وكمحور لوجستي حيوي على خارطة سلاسل التوريد في العالم بن سليّم : بلغت تجارة دبي غير النفطية مع تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023) حوالي 5.3 مليار درهم. ويشكل التعاون مع المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" خطوة نوعية لتطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية

: بلغت تجارة دبي غير النفطية مع تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023) حوالي 5.3 مليار درهم. ويشكل التعاون مع المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" خطوة نوعية لتطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية يتيح مشروع "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، نافذة استراتيجية للشركات التشيلية المتخصصة في المنتجات الغذائية والراغبة بتصدير منتجاتها إلى أسواق العالم عبر بوابة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أكدت غرفة دبي العالمية على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي وتشيلي للاستفادة من الفرص المشتركة الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشيلي أمس.

جاء ذلك خلال منتدى أعمال عقد اليوم بمشاركة فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، على رأس وفد حكومي واستثماري رفيع المستوى، حيث كان في استقباله سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية.

وأكد فخامته في كلمة ألقاها خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات مع جمهورية تشيلي وما شهدته هذه العلاقات من تطورات خلال السنوات الماضية، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز الروابط الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.

وخلال كلمة ترحيبية خلال المنتدى، قال سعادة سلطان بن سليم: "نلتزم بتقديم كل الدعم للشركات التشيلية للاستفادة من المقومات التنافسية الاستثنائية التي تتميز بها دبي كمركز تجاري دولي، وكمحور لوجستي حيوي على خارطة سلاسل التوريد في العالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال في تشيلي، ومن ضمنها مشروع "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه"، أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، الذي سيمثل نافذة استراتيجية للشركات التشيلية المتخصصة في المنتجات الغذائية والراغبة بتصدير منتجاتها إلى أسواق العالم عبر بوابة دبي".

وأضاف سعادته:" بلغت تجارة دبي غير النفطية مع تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023) حوالي 5.3 مليار درهم. ويشكل التعاون مع المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي" خطوة نوعية لتطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية البينية والارتقاء بالروابط والعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتشيلي. وتشكل مكاتبنا الخارجية في الأسواق اللاتينية بوابة استثمارية هامة تدعم تدفق الاستثمارات المشتركة، وتعزز الشراكات الاقتصادية".

وقدم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال اللقاء عرضاً تعريفياً شاملاً حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لتجار دبي في تشيلي والتي تشمل الطاقة والزراعة والثروة السمكية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بالإضافة إلى الخدمات المالية وتجارة التجزئة، كاشفاً أن استثمارات دبي في تشيلي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 45 مليون دولار أمريكي.

مذكرة تفاهم استراتيجية

وبحضور فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في تشيلي، تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والشراكات الاقتصادية بين غرف دبي و"برو تشيلي" المفوضية التجارية التشيلية، التابعة لوزارة الخارجية التشيلية. وقام بالتوقيع على الاتفاقية سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وإغناسيو فيرنانديز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي".

وقال إغناسيو فيرنانديز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية "برو تشيلي": " يسعدنا تعزيز علاقاتنا التجارية مع دولة الإمارات باعتبارها شريكاً اقتصادياً هاماً لتشيلي في إطار جهودنا لتعزيز صادراتنا من السلع والخدمات إلى العالم. ونتعاون مع غرف دبي كشريك رئيسي لـ "برو تشيلي" للعمل معاً على الربط بين الشركات المصدرة وتعزيز علاقات الأعمال والتجارة البينية. ونتطلع قدماً فرص الأعمال الواعدة التي ستوفرها مذكرة التفاهم للشركات من كلا الطرفين".

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بالتنسيق المشترك للفعاليات المخصصة لتعزيز الروابط بين الشركات المصدرة من دبي وتشيلي، ودعم توسع هذه الشركات في كلا السوقين من خلال التعريف بفرص الأعمال الواعدة، إلى جانب تطوير مبادرات مشتركة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والابتكار والاستدامة وريادة الأعمال.

وتشمل مذكرة التفاهم تعزيز تنوع حركة تجارة السلع والخدمات بين دبي وتشيلي والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى مشاركة البيانات الاقتصادية بما يساعد الشركات من الجانبين على الإلمام بواقع وآفاق الأسواق المحلية في كل من دبي وتشيلي.

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للمحررين:

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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