نظمت الفعالية الثالثة من "سلسلة التوسع الخارجي" بحضور 112 مشاركاً من 78 شركة

لوتاه: تهدف الفعالية إلى تعزيز قدرة أعضائنا على التوسع نحو أسواق جديدة من خلال تسهيل فرص التواصل، وتوفير معلومات استثمارية محددة، وتقديم إرشادات قيّمة للتوسع عالمياً من خلال التصدير والاستثمار

جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن "موانىء دبي العالمية (دي بي وورلد)" وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وسيتي بنك وإرنست ويونغ لمناقشة المسائل المتعلقة بتسهيل التوسع الخارجي للشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الفعالية الثالثة من "سلسلة التوسع العالمي" التي تهدف إلى دعم النمو الدولي للشركات المحلية، وتعزيز توسع شركات الإمارة في الأسواق العالمية.

حضر الفعالية 112 مشاركاً من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار يمثلون 78 شركة عاملة في دبي، حيث سنحت الفرصة للمشاركين في الفعالية للاجتماع مع مدراء المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية، والتعرف منهم على أفضل الطرق للتوسع الخارجي في الأسواق العالمية المستهدفة.

وشهدت الفعالية حلقة نقاشية ضمت ممثلين من" موانىء دبي العالمية (دي بي وورلد)"، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسيتي بنك، وإرنست ويونغ حول عدد من القضايا المتعلقة بتسهيل توسع الشركات في الخارج.

وفرت الفعالية أيضاً فرصة للشركات للمشاركة في لقاءات الأعمال، والإطلاع على أبحاث الأسواق وسهولة الوصول للأسواق، وخيارات الدفع المتاحة، وحلول التأمين، والدعم الشامل الذي توفره غرفة دبي العالمية على المستويين المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تهدف ’سلسلة التوسع العالمي‘ إلى تعزيز قدرة أعضائنا على التوسع نحو أسواق جديدة من خلال تسهيل فرص التواصل، وتوفير معلومات استثمارية محددة، وتقديم إرشادات قيّمة للتوسع عالمياً من خلال التصدير

والاستثمار. واللافت في فعاليتنا الأخيرة، أننا أتحنا للحضور فرصة الاجتماع مع ممثلي مكاتبنا الخارجية الذين يمتلكون معلومات محددة وثرية حول الأسواق الخارجية. وبالتأكيد، تساعد هذه المبادرة الشركات المحلية على تحقيق طموحاتها التوسعية وتوفير الدعم لها في كل مرحلة من مراحل توسعها الخارجي".

تم إطلاق "سلسلة التوسع العالمي" لدعم أهداف مبادرة "دبي جلوبال"، حيث تساعد الشركات على استكشاف منهجيات واستراتيجيات دخول الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى حلول تمويل التجارة وائتمان الصادرات للتغلب على التحديات المالية التي تحول دون انخراط هذه الشركات في التجارة الدولية. كما تعمل المبادرة على تسريع الجهود الرامية إلى زيادة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026 ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية تركز على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. وتدعم الغرفة رؤية دبي للتوسع في الأسواق العالمية الواعدة، وإقامة شراكات اقتصادية جديدة، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب المواهب الواعدة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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