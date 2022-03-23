مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس يوقع اتفاقية تنص على إنشاء مكتب تمثيلي في غرفة تجارة وصناعة دبي

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، لتعزيز التجارة الثنائية وفرص الاستثمار بين الطرفين عبر القطاعات الاستراتيجية، وذلك تبعاً للنجاح الذي شهده جناح موريشيوس في إكسبو 2020 دبي، واستقطابه أعداداً كبيرة من الزائرين.

بموجب الاتفاقية، يؤسس مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس مكتباً تمثيلياً داخل غرفة تجارة وصناعة دبي لفترة أولية مدتها سنتان، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للمكتب في تحديد فرص التجارة والاستثمار التي تعود بالفائدة على الشركات الإماراتية المحلية وجمهورية موريشيوس باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية.

ويتولى المكتب مهمة التركيز على الاستثمار وتطوير الأعمال ضمن مجموعة من المجالات المختلفة تشمل الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الأزرق المستدام، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري.

كما يلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بوضع إطار تنظيمي لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي للعلاقات التجارية والاستثمارية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، وإطلاق قنوات جديدة للتبادل التجاري. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات المؤسسية، وبناء القدرات في مجال إدارة المعلومات وتبادل أفضل الممارسات.

وفي تصريح له قال فخامة بريثفيراجيسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، ورئيس وفد موريشيوس في حفل توقيع مذكرة التفاهم: "ساهم تواجدنا الناجح في إكسبو 2020 دبي إلى توطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، حيث لاحظنا وجود العديد من الطموحات الاقتصادية المشتركة التي تجمعنا وتوافق رؤيتنا مع دولة الإمارات. إن الالتزام والتقدم في مجالات رائدة في دولة الإمارات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة وغيرها الكثير من المجالات، تحفز العمليات المستدامة للتنمية الاقتصادية وتجعل مسيرتنا المشتركة أكثر تميزاً وإبداعاً".

وبدوره تقدم معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بتهنئة أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس على إنشاء مكتب تمثيلي لهم في غرفة تجارة دبي، في خطوة تندرج بموجب الاتفاقية المشتركة بين الطرفين.

تساهم الاتفاقية في ترسيخ أسس تطويرية للعلاقات التجارية، وخلق قنوات جديدة للتبادل التجاري. وأعرب الغرير، عن دور هذه الخطوة الاستراتيجية وتوقيع الاتفاقية مع جمهورية موريشيوس في الارتقاء بالعلاقات التجارية لدبي إلى مستويات رفيعة، وخلق العديد من الفرص التجارية الثنائية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية المُبرمة في 16 مارس في المقر الرسمي لغرفة تجارة وصناعة دبي، معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وفخامة بريثفيراجيسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس، ومعالي الدكتور رينجانادن باداياشي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية في موريشيوس.

وقد وصل وفد جمهورية موريشيوس برئاسة فخامة بريثفيراجيسينج روبون إلى دبي في 15 مارس للاحتفال بالعيد الوطني لموريشيوس في جناح موريشيوس في إكسبو 2020 دبي، وشهد فخامته مراسم توقيع الاتفاقية بين الجمهورية ودولة الإمارات في اليوم التالي. إلى جانب رئيس جمهورية موريشيوس، ضم الوفد رفيع المستوى المؤلف من كبار الممثلين الحكوميين، كلاً من وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية في موريشيوس، وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس الخدمة المدنية، وسفير موريشيوس في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس.

وقع الاتفاقية السيد حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلاً غرفة التجارة، بينما وقع من طرف جمهورية موريشيوس السيد كين بونوسامي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس.

تأتي الاتفاقية بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على انطلاق إكسبو 2020 دبي، حيث تولى مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس خلال تلك الفترة، استضافة مجموعة من الأحداث والفعاليات الناجحة لاستعراض القدرات والإمكانيات الرائدة التي تتمتع بها الجمهورية في الخدمات المالية، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، والتصنيع. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بعد فترة قصيرة من الاحتفال باليوم الوطني لموريشيوس في إكسبو 2020 دبي، والتي شملت عرضاً ثقافياً في ساحة الوصل، ومسابقة للمشاركة في عمل فني قدّم صورة عن التنوع البيولوجي لهذه الجنة الاستوائية التي كانت موطناً لطائر الدودو، في جناح موريشيوس في إكسبو 2020 دبي، الواقع في منطقة الفرص.

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حول أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار:

تحت رعاية حكومة جمهورية موريشيوس، يستضيف مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس "أسبوع موريشيوس للتمويل والاستثمار"، على هامش فعاليات إكسبو 2020 دبي، في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 ديسمبر في دبي. وسيضم هذا الحدث أبرز القادة والخبراء والمتحدثين في قطاعي التمويل والاستثمار في موريشيوس.

حول جناح موريشيوس

يقع جناح موريشيوس في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي، بالقرب من ساحة الوصل بلازا. يأخذ الجناح جميع زواره في رحلة استشكافية للطبيعة الاستوائية الساحرة في الجزيرة، من خلال التصميم ذي الإسقاطات الأرضية والجدران البحرية والغابات المزخرفة. وتعكس الألوان الداخلية للجناح دفء وطيب وكرم الضيافة لثقافة الجزيرة الساحرة.

كما يستعرض جناح موريشيوس للزائرين دور موريشيوس في ربط العالم بأكمله مع القارة الأفريقية، والإنجازات التي حققتها الجزيرة والتي تتشابك مع الماضي لترسم "جذور المستقبل".

حول مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) في موريشيوس:

بدأ مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس نشاطه في يناير 2018 باعتباره هيئة قانونية، وذلك بعد دمج كل من مجلس الاستثمار ومؤسسة موريشيوس ووكالة ترويج الخدمات المالية. وهو يشكل بداية جديدة في المشهد الاقتصادي لدولة موريشيوس، وخطوة إيجابية نحو الوصول إلى التخطيط الاقتصادي والاستثماري الفعال وتعزيز حركة التجارة من خلال التسهيلات المرتبطة. ويتمثل الهدف الأساسي لمجلس التنمية الاقتصادية بضمان أكبر قدر من الاتساق والفعالية في تنفيذ السياسات ورسم رؤية لمسار التنمية الاقتصادية اللازم للوصول إلى النمو المستدام والشامل والاستقلال الاقتصادي والاقتصاد عالي الدخل.

تتمثل مهمة مجلس التنمية الاقتصادية في توفير الدعم المؤسسي القوي للتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي وضمان قدر أكبر من التماسك والفعالية في صياغة السياسة الاقتصادية، والترويج لموريشيوس باعتبارها مركزاً استثمارياً وتجارياً جذاباً، ومنصة تصدير تنافسية، ومركزاً مالياً دولياً؛ والعمل كمؤسسة رئيسية مسؤولة عن الترويج الاستثماري للعلامات التجارية للبلد، وتسهيل الاستثمار الداخلي والخارجي وضمان بيئة أعمال مواتية.