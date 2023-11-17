تقديراً لتعاونهم ودعمهم المتواصل

القبيسي: إنجازات الغرفة على مدى 53 عاماً لم تكن لتتحقق دون التعاون المثمر مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حفل تكريم لشركائها الاستراتيجيين، لقاء جهودهم الحثيثة ودعمهم المتواصل الذي ينسجم مع استراتيجية الغرفة ومستهدفاتها الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الأعمال في إمارة أبوظبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهد حفل التكريم الذي أقيم في فندق أنانتارا أبوظبي تحت عنوان "شكراً شركاؤنا" حضور سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

كما شهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين للغرفة، وممثلي المؤسسات والجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.

وسلّم كل من سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري وسعادة أحمد خليفة القبيسي شركاء الغرفة دروعاً تكريميه، مشيدين بجهودهم التي ساهمت في تحقيق أهداف الغرفة الاستراتيجية وتعزيز مكانتها الرائدة كصوت للقطاع الخاص، ومنصة محورية لدعم نموه ورعاية مصالحه وتمكينه من الوصول إلى أقصى إمكاناته.

وأشار سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي خلال كلمته الرئيسية إلى أن ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين يشكل فرصة لتعزيز الشراكات ومنصةً لتبادل الرؤى وتثمين الجهود والتعاون المشترك والعمل المتكامل، لإنجاح المبادرات والمشاريع والارتقاء بمنظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقال القبيسي: "إن الانجازات التي حققتها غرفة أبوظبي على مدى 53 عاماً لم تكن لتتحقق دون التعاون المثمر مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، كما أود التأكيد على أن خططنا وتطلعاتنا المستقبلية لن تكتمل دون تضافر جهودنا الحثيثة وتعزيز وتفعيل تعاوننا بشكل مستمر، حيث يشكل التعاون المشترك جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا التنموية الشاملة للأعوام المقبلة، والتي من خلالها نتطلع إلى تعزيز مجتمع الأعمال وإلى دعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها من تأسيس وإدارة المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تخدم التوجهات الاقتصادية والتنموية لدولتنا الحبيبة".

وفي ختام كلمته، وجه القبيسي جزيل الشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين لدعمهم المستمر وجهودهم المثمرة الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، مؤكداً التزام الغرفة الراسخ بالعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية لبناء اقتصاد تنافسي مستدام.

شركاء الغرفة

وتثمن غرفة أبوظبي التعاون مع الشركاء الاستراتيجين الذين يعد دورهم عاملاً مؤثراً في تعزيز مكانة غرفة أبوظبي ودعم استراتيجيتها، بما يسهم في ترسيخ بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي كأحد أبرز الوجهات الاقتصادية المفضلة على مستوى المنطقة، وتضم قائمة شركاء الغرفة العديد من الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على المستويات الإقليمية والعالمية، حيث يبلغ العدد الإجمالي لشركاء غرفة أبوظبي 246 شريك، منهم 115 شريكاً على المستوى المحلي، و131 شريكاً دولياً.

شركاء مجلس سيدات أعمال أبوظبي

وشهد الحفل تكريم عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والذين كان لهم دوراً فاعلاً في دعم أهداف واستراتيجيات المجلس لتمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال، ورفع مستوى وعيها لخوض غمار عالم المال والاعمال، وترسيخ مفهوم ثقافة ريادة الأعمال وبالتالي تعزيز فرص نمو المرأة في سوق العمل، الأمر الذي يمكنها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

#بياناتحكومية

- انتهى -