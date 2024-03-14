لوتاه: "تعزيز الجاهزية الرقمية والتشغيلية للشركات العاملة في دبي بما يواكب المتطلبات المتغيرة لقطاع التجارة الالكترونية"

6.7 مليارات دولار الإيرادات المتوقعة للتجارة الإلكترونية في الإمارات بنهاية العام 2024

دبي _ نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل بالتعاون مع شركة "أمازون" بهدف تطوير قدرات مجتمع الأعمال في مجال التجارة الالكترونية، وتمكين الشركات من زيادة مبيعاتها عبر القنوات الرقمية.

واستعرضت ورشة العمل الافتراضية، التي استقطبت 141 مشاركاً من ممثلي قطاعات الأعمال، أهمية تعزيز الحضور الرقمي لأعمال مبيعات التجزئة للشركات، كما تم التعريف بآليات بيع المنتجات بنجاح عبر موقع "أمازون"، وقام فريق عمل شركة "أمازون" بتقديم الدعم للمشاركين في الندوة فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل والبيع في الموقع.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "باتت التجارة الإلكترونية جزءً لا يتجزأ من مشهد الأعمال في كافة القطاعات وخاصة بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة، وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، نحرص على تعزيز الجاهزية الرقمية والتشغيلية للشركات العاملة في دبي بما يواكب المتطلبات المتغيرة لقطاع التجارة الالكترونية".

وأضاف لوتاه: "تواصل غرفة تجارة دبي جهودها لدعم الشركات المحلية وتطوير قدراتها والارتقاء بإمكاناتها في كافة المجالات بما يشمل التجارة الالكترونية، وذلك بهدف ترسيخ تنافسية مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز آفاق نموه المستدام".

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 45 بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم مع توقعات بأن تتجاوز إيرادات القطاع في الدولة 6.7 مليارات دولار بنهاية العام 2024، بحسب بيانات موقع eCommerceDB المتخصص ببيانات قطاع التجارة الالكترونية، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات سوق التجارة الإلكترونية محلياً بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 8.7% بين عامي 2024-2028، ليتجاوز بذلك حجم السوق في الإمارات 9.3 مليار دولار بحلول عام 2028.

وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات 99% من السكان، وهي من الأعلى عالمياً، ومن المتوقع أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات مدعوماً بازدياد الطلب على التسوّق الإلكتروني، وتحديث أنظمة وخدمات الدفع، بالإضافة إلى استمرار التدفقات الاستثمارية بمجال البنية التحتية الرقمية واللوجستية.

وتعنى غرفة تجارة دبي بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وتسعى إلى تحسين وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسرٍ للتواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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محمد مزاحم

العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرف دبي

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