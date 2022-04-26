نظمتها بالتعاون مع مكتب "جـورجنــسن للمـحــامــاة (بــي إل إل سـي)" وشركة " تــــايــلـــور ويـســيـنـج ال ال بــي (فـــــرع دبــي)" وبحضور 147 مشاركاً

دبي : في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب " جـورجنــسن للمـحــامــاة (بــي إل إل سـي)" وشركة "تــــايــلـــور ويـســيـنـج ال ال بــي (فـــــرع دبــي)" ندوة افتراضية بعنوان "نصائح عملية لصياغة العقود التجارية في دولة الإمارات"، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 147 مشاركاً.

وهدفت الندوة إلى تعريف المشاركين بكيفية صياغة العقود التجارية الناجحة في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على الأحكام المهمة في العقود التجارية، وكيفية عمل هذه الأحكام، بالإضافة إلى التعرف بأبرز تحديات صياغة العقود التجارية وكيفية تخطيها.

وأدار الندوة كل من بول جورجنسون، محام رئيسي في مكتب " جـورجنــسن للمـحــامــاة (بــي إل إل سـي)"، ونيكولاس جي كارنيل، شريك ورئيس قسم المنازعات في شركة " تــــايــلـــور ويـســيـنـج ال ال بــي (فـــــرع دبــي)"، وبول بلاكيواي، محام أول في شركة " تــــايــلـــور ويـســيـنـج ال ال بــي (فـــــرع دبــي)"، حيث تحدثوا عن كيفية صياغة أحكام أكثر وضوحاً وفعالية للعقود التجارية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادئ القانونية الرئيسية في دولة الإمارات المرتبطة والمطبقة في هذه العقود التجارية.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى وجود فوائد عديدة للعقود التجارية المصاغة بطريقة صحيحة حيث تساعد الأفراد والشركات على تحقيق الأهداف وتقليل المخاطر والامتثال للقوانين، مؤكدة كذلك أنه عندما يفهم واضعو المسودة كيفية بناء الاتفاقات والتفاوض بشأنها وتفسيرها، يمكن لعقودهم زيادة الربحية وتقليل احتمالية نشوب النزاعات وتقوية العلاقات.

وأضافت كاظم أن غرفة تجارة دبي تهدف عبر تنظيمها لهذه الندوات إلى توفير منصة مثالية لأعضائها وبيئة الأعمال في دبي للتعرف على آخر التطورات والمستجدات في السوق الإماراتي، مجددة التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال بكافة الوسائل الممكنة.

وقال بول جورجنسون: "يجب أن يفهم المحامون ورجال الأعمال والإداريون الأحكام الأكثر شيوعًا الموجودة في العقود التجارية من أجل خدمة عملائهم بفعالية، خاصة الهدف من كل بند في العقد، وكيفية عمل وتطبيق هذا البند في العقد، والمشاكل الشائعة التي يجب تجنبها مع هذا النوع من البنود، وكيف يمكن صياغة بنود تقلل المخاطر على عملائهم."

وبدوره أكد نيكولاس جي كارنيل على أهمية هذه الندوة الافتراضية حيث تعمل كدليل مفيد للمحامين ورجال الأعمال والإداريين لضمان صياغتهم للعقود التجارية بطريقة ناجحة، مؤكداً أن هذه الندوة ساهمت بتجديد المعلومات وزيادة الوعي حول مبادئ التعاقد الرئيسية، بالإضافة إلى توفير نصائح عملية لتخفيف مخاطر العقود في دولة الإمارات.

وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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