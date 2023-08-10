في سياق جهودها لرعاية مصالح القطاع الخاص وتعزيز تنافسية القطاع

لوتاه: نوفر دوماً منصة للحوار المتبادل بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية حيث يمكننا معاً مناقشة الفرص وكيفية الاستفادة منها، ومعالجة التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المعنية

مجموعة عمل دور الحضانة تقترح تطوير دليل شامل ولوائح موحدة لجميع أنواع الحضانات

الاجتماع يندرج في سياق الجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع دور الحضانة، عبر تكريس دورها كجسر يربط القطاعين العام والخاص

دبي: نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً افتراضياً شارك فيه أعضاء من مجموعة عمل دور الحضانة وممثلين عن بلدية دبي لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دور الحضانة في الإمارة.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لتعزيز تنافسية قطاع دور الحضانة، عبر تكريس دورها كجسر يربط القطاعين العام والخاص، حيث ركز الاجتماع على ضمان توحيد معايير التفتيش واللوائح التنظيمية، وتبسيط التعاون مع جميع الأطراف المعنية المختصة بقطاع دور الحضانة في الإمارة.

وتعليقاً على الاجتماع، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تشكل دور الحضانة اليوم جزءاً محورياً من مجتمعنا باعتبارها حجر الأساس في تعليم أطفالنا وبناء مستقبلهم. ويسرنا أن نجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع لمناقشة سبل تحسين أدائه. ويشكل هذا الدور جزءاً من جهودنا في دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الإمارة، وتوفير منصة للحوار المتبادل بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية حيث يمكننا معاً مناقشة الفرص وكيفية الاستفادة منها، ومعالجة التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المعنية".

ومن الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع من قبل مجموعة العمل تطوير دليل شامل ولوائح موحدة لجميع أنواع الحضانات، وتفعيل الحوار مع دور الحضانة حول التشريعات واللوائح الجديدة، ومراجعة متطلبات مواقف السيارات لدور الحضانة.

تلعب غرفة تجارة دبي دوراً حاسماً في دعم مجموعات الأعمال عبر توفير منصة مهمة لتبادل الحوار الشفاف بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية بشأن السياسات الناظمة لقطاعاتهم، وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى زيادة مساهمتهم في اقتصاد دبي.

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