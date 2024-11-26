القرقاوي: نحرص على تقديم الدعم المتكامل لتعزيز التعاون بين كافة الشركاء من مجتمع الأعمال والجهات المعنية بما يرسخ مكانة دبي كوجهة مثالية للنمو والازدهار

دبي - الإمارات العربية المتحدة: نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً اللقاء الفصلي الرابع للعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال على مأدبة العشاء، حيث تم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في النمو الاقتصادي، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية محلياً ودولياً.

وقدمت غرفة تجارة دبي خلال اللقاء عرضاً حول مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال العام الجاري، مع استشراف آفاق الفرص الواعدة خلال الفترة المقبلة. كما تعرف المشاركون في الاجتماع على أبرز برامج ومبادرات الغرفة الهادفة لتعزيز تطور البيئة المحفزة للاستثمار، ودعم نمو مجتمع الأعمال في الإمارة محلياً ودولياً.

وتم التأكيد في اللقاء على أهمية رعاية مصالح مجتمع الأعمال التي تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لغرفة تجارة دبي، حيث تحرص الغرفة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل وزيادة الفرص ودعم النمو المستدام في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "تساهم مجموعات ومجالس الأعمال بشكل فعال في تنمية الروابط التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص بتطوير المنظومة الاستثمارية والارتقاء بالشراكة الحيوية بين القطاعين العام والخاص. ونحرص على تقديم الدعم المتكامل لتعزيز التعاون بين كافة الشركاء من مجتمع الأعمال والجهات المعنية بما يرسخ مكانة دبي كوجهة مثالية للنمو والازدهار وبناء الشراكات الواعدة".

ومن خلال ضمان تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي، وتوسيع الحوار البناء بين القطاع الخاص والعام، وتلعب دوراً مؤثراً في تحسين بيئة الأعمال في دبي، بالإضافة إلى دورها الهام في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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