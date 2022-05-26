مجموعة أعمال جديدة تعزز تنافسية الصناعة المحلية للحديد والصلب وتساهم بتطوير وتنمية القطاع

دبي: أعلنت غرفة تجارة دبي عن تأسيس مجموعة عمل الحديد والصلب، إحدى مجموعات الأعمال الجديدة العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، ليشكل تأسيس المجموعة خطوة هامة نحو توحيد جهود الشركات العاملة في هذا القطاع، وخدمة أهدافهم ومصالحهم المهنية، بالإضافة إلى تعزيز تواصلهم مع الجهات الحكومية المعنية فيما يختص بالتشريعات والمبادرات والخدمات التي تخدم أعمالهم.

واجتمع أعضاء مجموعة العمل الجديدة مؤخراً برئاسة السيد بهارات بهاتيا مع غرفة تجارة دبي ممثلة بحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في مقر الغرفة لبحث فرص دعم صناعة الحديد والصلب، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، ومناقشة التحديات والفرص وتنسيق الجهود المشتركة وتحديد الأولويات للفترة المستقبلية.

وأشار الهاشمي إلى أهمية تأسيس المجموعة التي ستحرص على توحيد أصوات اللاعبين الرئيسيين العاملين في هذا المجال الحيوي، والارتقاء بتنافسية هذه الصناعة خصوصاً مع اهتمام الإمارة بتنويع الاقتصاد، والتركيز على قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية من ركائز مستقبل الغد، مؤكداً حرص الغرفة على تذليل كل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتوفير كل الدعم بما يضمن تنافسية ونمو القطاع الخاص.

ولفت الهاشمي إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، التي تعتبر من المزايا التنافسية التي تتمتع به بيئة الأعمال في دبي، مشيراً إلى ان الحوار والتعاون وتوحيد الجهود لخدمة المصالح المشتركة هو عنوان المرحلة القادمة من صناعة المستقبل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وبدوره قال بهارات بهاتيا، رئيس مجموعة عمل الحديد والصلب: " يهمني كرئيس لمجموعة عمل الحديد والصلب العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي الحفاظ على جودة وكفاءة وتنافسية سوق الحديد والصلب في دبي والإمارات الشمالية، لمواكبة الطلب المحلي والإقليمي، وإحداث توازن في معادلة العرض والطلب. ونحن نحصل على دعم كافٍ من الحكومة لحماية صناعة الحديد والصلب المحلية. ونحرص كمجموعة عمل على جمع كل العاملين في مجالنا تحت مظلة واحدة والحفاظ على بيئة عمل صحية ومثالية عبر الحوار والأفكار المتبادلة."

وأضاف بهاتيا قائلاً:" تركيزنا سينصب على التعاون والتنسيق كذلك مع التجار، وتطوير علاقة إيجابية مشتركة معهم تخدم الاقتصاد المحلي. وسنناقش مختلف المواضيع ذات العلاقة بنشاطنا مثل اتجاهات السوق وكلفة المنتجات والترويج للمنتجات المحلية."

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً هاماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، حيث تعتبر مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتساهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي. وتركز غرفة تجارة دبي على الحوار مع مجموعات ومجالس الأعمال بعد تأسيسها ومتابعة شؤونهم ودراسة توصياتهم للتعرف على أولوياتهم واهتماماتهم، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم داخلياً وخارجياً ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتهم وفي استكشاف الفرص الجديدة لهم.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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